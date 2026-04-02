CALGARY, AB , le 2 avril 2026 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est la première ligne de défense pour empêcher l'entrée de drogues illégales et de contrebande au Canada. Le 15 février 2026, des agents des services frontaliers de l'ASFC au point d'entrée de Coutts, dans le sud de l'Alberta, ont intercepté et saisi 86,9 kg de cocaïne présumée provenant d'un camion commercial.

Les agents de l'ASFC au point d'entrée de Coutts saisissent 86,9 kg de cocaïne. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

Les agents de l'ASFC ont examiné un camion commercial transportant une charge déclarée comme produits agricoles à destination de Calgary, en Alberta. Lors de la fouille de la cabine du camion, les agents ont trouvé 70 briques de cocaïne suspectée, cachées dans trois valises.

Le conducteur du camion a été arrêté par des agents de l'ASFC et, avec la drogue présumée, a été remis à la garde de la GRC  Police fédérale, région du Nord-Ouest.

Cette saisie fait suite à trois saisies distinctes en novembre et décembre 2025, où des agents de l'ASFC saisissent plus de 1 010 kg de stupéfiants au point d'entrée de Coutts.

Citations

« L'ASFC défend nos frontières et protège nos collectivités contre les drogues dangereuses et le crime organisé. La sécurité de tous les Canadiens et les Canadiennes est la responsabilité première de notre gouvernement, et l'ASFC collabore avec la GRC pour lutter contre ceux qui tentent d'enfreindre nos lois. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Cette saisie importante souligne à la fois le rôle crucial et constant que jouent les agents de l'ASFC dans le démantèlement des opérations du crime organisé et la prévention des drogues dangereuses dans les communautés de l'Alberta. En collaboration avec nos partenaires de la GRC, l'ASFC travaille sans relâche pour sécuriser nos frontières et assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. »

- Janalee Bell-Boychuk, directrice générale régionale, Région des Prairies, Agence des services frontaliers du Canada

« Protéger nos collectivités contre les méfaits des drogues illégales est une responsabilité que nous partageons. Lorsque les partenaires s'unissent autour d'un objectif commun, nous renforçons les mesures qui assurent la sécurité des personnes et la résilience des collectivités partout au Canada. »

- Commissaire adjointe Lisa Moreland, commandante régionale, Police fédérale de la GRC  région du Nord-Ouest

Faits en bref

En 2025, les agents de l'ASFC en Alberta ont effectué 1 292 saisies de stupéfiants illégaux, dont 1 054 kg de cocaïne et 279 kg de méthamphétamine.

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour consolider la sécurité à la frontière et renforcer le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Les informations disponibles sur le Plan frontalier sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité frontalière et notre système d'immigration - Canada.ca.

Pour les dernières statistiques sur la contrebande, visitez la page des Statistiques de saisies de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Si vous avez des informations concernant une activité transfrontalière suspecte, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

Toute personne disposant d'informations concernant des activités criminelles est encouragée à contacter sa police locale, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources: Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945