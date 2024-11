SAINT JOHN, NB, le 12 nov. 2024 /CNW/ - À l'occasion du Mois de la littératie financière, qui a cette année pour thème « L'argent en tête. Parlons-en! », les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) incitent les Canadiens à discuter ouvertement de leurs plans et de leurs objectifs en matière de finances avec leurs proches afin de se prémunir contre l'exploitation financière.

Selon l'Indice ACVM des investisseurs 2024, 36 % des Canadiens sont au fait d'au moins un cas d'abus financier des aînés, ce qui représente une augmentation de 7 % par rapport à 2020. Parmi les types d'exploitation les plus couramment rapportés par les répondants, mentionnons les occasions d'investissement frauduleuses, la signature sous pression d'un document mal compris, l'utilisation d'une procuration motivée par l'appât du gain et l'encaissement de placements sans autorisation.

Les études menées par les ACVM montrent qu'au-delà des pertes financières, les victimes de fraude disent éprouver des problèmes de confiance, vivre un stress accru ainsi que ressentir des sentiments de colère et de dépression.

« Les fraudes et l'exploitation financières peuvent avoir des effets dévastateurs bien plus graves que leurs seules incidences financières », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l'Alberta Securities Commission. « Aborder franchement le sujet des finances permet aux familles de briser le tabou qui y est associé et favorise la compréhension, l'entraide et la confiance dans le but de préserver le bien-être de chacun. »

Protégez vos êtres chers de l'exploitation financière en suivant ces conseils des ACVM :

Misez sur la franchise : Posez des questions ouvertes lorsque vous discutez d'objectifs financiers, de souhaits pour l'avenir ou de préoccupations ou de problèmes potentiels. En faisant preuve d'ouverture d'esprit et de patience, vous pourrez dissiper les éventuels malaises afin d'entamer un dialogue positif qui encouragera la compréhension et la confiance.

Posez des questions ouvertes lorsque vous discutez d'objectifs financiers, de souhaits pour l'avenir ou de préoccupations ou de problèmes potentiels. En faisant preuve d'ouverture d'esprit et de patience, vous pourrez dissiper les éventuels malaises afin d'entamer un dialogue positif qui encouragera la compréhension et la confiance. Faites connaître les signaux d'alarme d'une fraude à l'investissement : Sensibilisez votre entourage aux indices courants à surveiller, comme les personnes et les sociétés de placement non inscrites, les tactiques de vente sous pression, les promesses d'investissement sans risque et les offres non sollicitées (particulièrement sur les médias sociaux, dans des applications de rencontre ou de clavardage et par messagerie texte).

Sensibilisez votre entourage aux indices courants à surveiller, comme les personnes et les sociétés de placement non inscrites, les tactiques de vente sous pression, les promesses d'investissement sans risque et les offres non sollicitées (particulièrement sur les médias sociaux, dans des applications de rencontre ou de clavardage et par messagerie texte). Ressource pertinente : Abonnez-vous aux mises en garde des ACVM à l'intention des investisseurs pour demeurer au fait des menaces courantes.

Abonnez-vous aux mises en garde des ACVM à l'intention des investisseurs pour demeurer au fait des menaces courantes. Surveillez les signes de difficultés : Restez à l'affût des indices qui pourraient donner à penser que vos proches sont victimes d'exploitation financière, par exemple des retraits inhabituels, des dettes inexpliquées ou des changements de comportement soudains. Si vous avez des inquiétudes, reportez-vous à la liste de vérification ci-dessous pour ouvrir la discussion.

Restez à l'affût des indices qui pourraient donner à penser que vos proches sont victimes d'exploitation financière, par exemple des retraits inhabituels, des dettes inexpliquées ou des changements de comportement soudains. Si vous avez des inquiétudes, reportez-vous à la liste de vérification ci-dessous pour ouvrir la discussion. Ressource pertinente : Passez en revue la Liste de vérification pour les problèmes financiers.

Passez en revue la Liste de vérification pour les problèmes financiers. Suggérez la désignation d'une personne de confiance : Invitez vos proches à envisager de nommer une personne de confiance qui pourra agir comme personne-ressource auprès de leur conseiller financier en cas de préoccupations quant à leur bien-être ou de soupçons d'exploitation financière.

Invitez vos proches à envisager de nommer une personne de confiance qui pourra agir comme personne-ressource auprès de leur conseiller financier en cas de préoccupations quant à leur bien-être ou de soupçons d'exploitation financière. Ressources pertinentes : Prenez connaissance de la fiche d'information Votre conseiller vous demande-t-il le nom d'une personne de confiance? et remplissez le formulaire Désignation de ma personne de confiance.

Pour plus de renseignements sur la façon d'aborder les questions financières avec vos êtres chers et de lutter contre l'exploitation financière des aînés, consultez la page Web des ACVM sur le sujet.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

Investisseurs : communiquez avec l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire.

