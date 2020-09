Les actrices Catherine O'Hara et Annie Murphy, lauréates d'un prix Emmy et vedettes de la série Schitt's Creek, seront les têtes d'affiche de la prochaine campagne des fêtes de La Baie d'Hudson : place à la joie

De plus, afin de bien préparer les Canadiennes et Canadiens à la prochaine saison festive, La Baie d'Hudson fera l'inauguration de son Marché des fêtes six semaines en avance. De cette façon, il sera possible de bien profiter de la douce nostalgie associée à la période des fêtes. Le lancement du Marché des fêtes aura lieu le 2 octobre sur labaie.com et le 5 octobre en magasin. On y trouvera tout ce qu'il faut pour les fêtes : des cadeaux exceptionnels aux articles de décorations, de mode et de beauté, en passant par une panoplie de produits douillets conçus pour la saison froide.

Les clients peuvent être tenus au courant du lancement de la campagne des fêtes et des offres de cadeaux tout en économisant 10 $ sur tout achat de 50 $ sur labaie.com en s'inscrivant au Programme de courriel de La Baie d'Hudson .

À propos de La Baie d'Hudson

Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Avec ses 89 magasins à assortiment complet et son magasin en ligne labaie.com, La Baie d'Hudson est la plus importante chaîne de grands magasins au Canada. Elle s'est bâti une réputation de qualité, de bon service et de style grâce à ses assortiments attrayants d'articles griffés et de marques exclusives et populaires dans les secteurs de la mode, des produits de beauté, des articles pour la maison et des accessoires, et à ses concepts de restauration uniques. La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Ses rayures emblématiques sont une marque déposée de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

