MONTRÉAL, le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Bien que les négociations se poursuivent en vue du renouvellement de la convention collective, le Syndicat des employé-es de Bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges a annoncé que ses membres seraient en grève à compter du 20 septembre.

Le Cimetière poursuivra ses activités, répondra aux besoins de sa clientèle, et continuera d'accueillir et d'offrir ses services aux familles endeuillées.

Cette grève survient au lendemain d'une rencontre de négociation, en présence du conciliateur, au cours de laquelle le syndicat a déposé une offre globale incluant ses demandes complètes quant aux aspects monétaires. Les demandes salariales représentent une hausse majeure de salaire alors que les employés bénéficient présentement d'un salaire compétitif, de 30$ l'heure en moyenne, en plus d'un large éventail d'avantages sociaux qui ajoutent une valeur de plus de 35% à leur rémunération.

Nous avons toujours discuté et négocié de bonne foi avec les représentants du syndicat. Nous avons répondu aux demandes en rechercha nt des solutions. Nous avons renoncé à exercer notre droit au lockout afin de respecter les familles endeuillées, les employé.e.s et tous nos clients.

Le Cimetière est un organisme à but non lucratif (OBNL) et nous souhaitons compléter ces négociations et conclure une entente qui nous permettra de continuer d'offrir une rémunération, des conditions de travail et des avantages sociaux avantageux à nos employés de bureau, tout en assumant notre mission auprès de notre clientèle et assurant la pérennité du Cimetière.

À propos du cimetière Notre-Dame-des-Neiges

Depuis sa fondation en 1854, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges a accueilli près d'un million de personnes défuntes dans un site unique qui est reconnu, avec sa superficie de 343 acres, comme le plus grand cimetière au Canada. Site historique national, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges est un lieu de paix et de recueillement, ainsi qu'un joyau du patrimoine architectural, historique, arboricole et environnemental de Montréal. Pour information, svp visitez : cimetierenotredamedesneiges.ca

SOURCE Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal

Renseignements: Daniel Granger, [email protected] 514 840 7990