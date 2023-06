L'entreprise primée Bennett Property Shop a vendu des biens immobiliers d'une valeur de plus de 6,3 milliards de dollars canadiens tout en établissant et en dépassant constamment de nouvelles normes d'excellence en matière d'éducation des consommateurs et de marketing.

NEW YORK, 13 juin 2023 /CNW/ - Forbes Global Properties, un marché de consommation organisé de maisons de luxe et un réseau d'adhésions sur invitation seulement de firmes immobilières de premier plan du monde entier, est fier d'accueillir le spécialiste renommé du secteur résidentiel Bennett Property Shop dans ses rangs prestigieux. Bennett Property Shop représentera exclusivement la marque à Ottawa et est l'une des trois maisons de courtage sélectionnées jusqu'à maintenant au Canada.

Meadowshire Way est un domaine champêtre de plus de 10 000 pi2 situé dans le quartier très prisé de Manotick Village. Le domaine est doté de 6 chambres, 7 salles d’eau, une cave à vin, un cinéma maison, une salle de jeux, une salle de sport complète et bien plus encore.

Marnie Bennett, professionnelle de l'immobilier autorisée depuis 1981 et fondatrice de Bennett Property Shop depuis 2012, apporte plus de 42 ans d'expérience et d'expertise au groupe de spécialistes du marketing immobilier Forbes Global Properties. Elle est la seule femme à diriger une équipe de vente aussi importante et dynamique au sein du marché d'Ottawa.

Bennett Property Shop se consacre à l'achat et à la vente de propriétés résidentielles, de résidences de luxe, de centres de villégiature et de condominiums. Les professionnels de Bennett ont la responsabilité d'aider plus de 20 000 familles avec des ventes de plus de 6,3 milliards de dollars canadiens à l'échelle de la ville, et les acheteurs et les vendeurs profitent de l'expertise locale inégalée de l'équipe, soutenue par un engagement indéfectible envers des services de haut niveau axés sur le client. Les réalisations de l'entreprise ont été reconnues par de prestigieux prix et distinctions, notamment le prix Torch du Better Business Bureau dans la catégorie des services professionnels pour son service à la clientèle exceptionnel et la confiance des marchés. Marnie Bennett a d'ailleurs été reconnue comme femme d'affaires de l'année à Ottawa.

En plus des 25 conseillers immobiliers d'élite du cabinet et de sa solide équipe professionnelle, Bennett Property Shop déploie des ambassadeurs du service à la clientèle de WOW, qui communiquent de façon proactive avec les clients pour s'assurer qu'ils bénéficient du niveau d'attention et de service caractéristique du cabinet. Bennett Property Shop offre également un service de marketing spécialisé qui fait des recherches sur les tendances actuelles en matière de mode, de marketing et de caractéristiques de la maison, afin de créer et de mettre en œuvre des stratégies de marketing novatrices axées sur les résultats pour les constructeurs et les promoteurs.

« Forbes Global Properties a été fondée pour célébrer et renforcer les réalisations de sociétés immobilières indépendantes dans le monde entier, et nous sommes ravis d'accueillir Bennett Property Shop dans notre réseau mondial », a déclaré Michael Jalbert, chef de la direction de Forbes Global Properties. « Reconnus comme les meilleurs experts locaux de leur catégorie, Marnie Bennett et son équipe ont su établir de solides relations au sein de la collectivité et démontrer que Forbes Global Properties accorde la priorité au service à la clientèle, au professionnalisme et à la collaboration. »

« Plus de quatre décennies d'expérience sur le marché et un héritage familial d'engagement communautaire ont permis à Bennett Property Shop d'offrir un service hautement personnalisé soutenu par la capacité éprouvée et constante d'obtenir des résultats supérieurs. Notre adhésion à Forbes Global Properties élargira de façon exponentielle notre portée et nous permettra d'établir un lien encore plus important avec un réseau international florissant pour le bénéfice continu et accru de nos précieux clients », a déclaré Marnie Bennett, cheffe de la direction, Bennett Property Shop.

La firme et ses agents jouent constamment un rôle essentiel dans le maintien et l'amélioration de la collectivité grâce à l'engagement continu et à la participation de Marnie Bennett à de nombreux conseils, groupes de travail et associations, comme la Ottawa Affordable Housing Authority. Faisant valoir sa conviction selon laquelle « le savoir, c'est le pouvoir », Bennett Property Shop offre des programmes de formation, comme des séminaires sur les placements immobiliers pour les femmes présentés en collaboration avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ainsi que des ateliers ciblés pour tous les âges et toutes les étapes de l'immobilier afin d'aider les clients à comprendre comment prendre des décisions éclairées dans le secteur immobilier.

Synonyme d'une passion pour la collectivité, le nom Bennett fait partie de la riche histoire d'Ottawa grâce au leadership civique, à la philanthropie et à la générosité de la famille Bennett, qui a donné des centaines de milliers de dollars à des organismes de bienfaisance locaux. Bennett Property Shop contribue à son engagement philanthropique en donnant chaque année une partie de son revenu à diverses causes, dont l'unité des chiens d'assistance pour les vétérans canadiens (CVSDU), Wounded Warriors Canada et la Société protectrice des animaux d'Ottawa.

Forbes Global Properties est le partenaire immobilier résidentiel exclusif de Forbes et fournit des services de promotion de l'image de marque et de marketing aux principales sociétés immobilières du monde. L'entreprise est maintenant représentée par plus de 13 000 agents immobiliers répartis dans plus de 440 emplacements dans 20 pays. Aucune autre plateforme immobilière de luxe n'a la portée ou la puissance médiatique mondiale de Forbes, l'une des marques médiatiques les plus dignes de confiance au monde, et que les acheteurs de luxe respectent. Bennett Property Shop se joint maintenant à ce réseau exceptionnel de grandes maisons de courtage avec des antécédents enviables de succès dans le domaine de l'immobilier, de la vente de biens de luxe et du service à la clientèle exceptionnel.

En tant que membre trié sur le volet de ce réseau exclusif, Bennett Property Shop profitera de l'auditoire international de plus de 140 millions de personnes mobilisées par Forbes pour établir des liens, inspirer et informer les acheteurs et les vendeurs potentiels fortunés au sujet des meilleures propriétés à vendre dans le monde.

Les maisons seront présentées dans les médias imprimés, numériques et sociaux de Forbes et de Forbes Global Properties, avec des commentaires d'experts, des données de marché à jour et des éditoriaux de premier plan. Les principales propriétés résidentielles de Bennett Property Shop seront présentées sur forbesglobalproperties.com, une collection de maisons de grande valeur à vendre dans le monde entier.

À propos de Forbes Global Properties

Établie et dirigée par les plus grands courtiers de luxe indépendants et anciens de l'industrie, Forbes Global Properties est un marché de consommation organisé qui met directement en contact des acheteurs avertis avec les meilleures maisons du monde et les agents d'élite qui les représentent. Établi en 2020, le réseau sur invitation seulement s'étend sur 440 emplacements et comprend plus de 13 000 experts de l'immobilier aux États-Unis, en Asie, en Australie, au Canada, dans les Caraïbes, au Mexique, au Moyen-Orient, en Nouvelle-Zélande et en Europe. Pour en savoir plus, visitez forbesglobalproperties.com.

