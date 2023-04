VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE et SAN DIEGO, 24 avril 2023 /CNW/ -- CyberCatch Holdings, Inc. ou l'entreprise ») (TSXV: CYBE), une entreprise de cybersécurité novatrice qui offre une solution de plateforme basée sur l'IA pour la conformité et l'atténuation des cyberrisques en continu, est heureuse d'annoncer que ses actions commenceront à se négocier à la Bourse de croissance TSX dès aujourd'hui sous le symbole « CYBE ».

La plateforme CyberCatch est une solution logicielle en tant que service (SaaS) brevetée qui assure la conformité aux mandats nationaux et internationaux en matière de cybersécurité, non seulement en évaluant les menaces et en mettant en œuvre des contrôles rapidement et de façon précise, mais en mettant en place des tests automatisés et continus des contrôles à partir de trois dimensions (extérieur-intérieur, intérieur-extérieur et ingénierie sociale) pour la conformité et l'atténuation des cyberrisques en continu.

« Des milliards de dollars sont consacrés à la cybersécurité à l'échelle mondiale, mais les attaquants continuent d'avoir du succès parce que les solutions ne sont pas axées sur la cause profonde, à savoir les failles de sécurité découlant des lacunes en matière de contrôle, a déclaré Sai Huda, fondateur et chef de la direction de CyberCatch. Notre solution basée sur l'IA permet, de façon unique, de s'assurer que tous les contrôles de cybersécurité requis sont mis en œuvre, puis elle teste continuellement ces défenses et guide l'organisation en ce qui concerne la correction des lacunes afin qu'un attaquant ne puisse pas les exploiter. »

M. Huda est un expert mondialement reconnu en matière de cybersécurité et l'auteur du livre à succès Next Level Cybersecurity. Il est coauteur de la norme nationale de cybersécurité du Canada pour les petites et moyennes organisations, la première au monde. Auparavant, il a fondé une entreprise SaaS de conformité des services financiers, puis l'a faite passer avec succès à une entreprise figurant au palmarès Fortune 500 et dont les actions se négocient à la Bourse de New York.

CyberCatch ouvrira le marché à la Bourse de croissance TSX à Toronto le lundi 8 mai, après quoi il y aura une séance d'information à l'intention des investisseurs et un dîner.

Entre-temps, apprenez-en davantage sur CyberCatch avec Sai Huda, chef de la direction au https://cybercatch.com/investors.

À propos de CyberCatch

CyberCatch Holdings, Inc. (TSXV: CYBE) est une entreprise de cybersécurité qui offre une solution logicielle en tant que service (SaaS) brevetée et exclusive, basée sur l'intelligence artificielle (IA), qui assure la conformité continue et la mitigation des cyberrisques d'organisations dans les segments critiques, afin de les protéger des cybermenaces. La plateforme CyberCatch se concentre sur la résolution de la cause profonde du succès des cyberattaques, à savoir les failles de sécurité découlant des lacunes en matière de contrôle. Elle permet d'abord de mettre en œuvre tous les contrôles obligatoires et nécessaires, puis teste automatiquement et en continu les contrôles à partir de trois dimensions (extérieur-intérieur, intérieur-extérieur et ingénierie sociale) pour trouver les lacunes en matière de contrôle afin de pouvoir les corriger rapidement pour assurer la conformité et rester à l'abri des attaquants. Pour en savoir plus, consultez : https://www.cybercatch.com.

