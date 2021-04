L'inscription de Cannara à la TSXV devrait améliorer la visibilité de l'entreprise au sein du milieu des investisseurs

MONTRÉAL, le 7 avril 2021 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara », ou la « Société ») (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), un producteur québécois verticalement intégré de cannabis cultivé à l'intérieur et de produits dérivés de qualité supérieure qui possède l'une des plus grandes installations pour la culture de cannabis intérieure au Canada et la plus grande au Québec, a annoncé aujourd'hui que ses actions seront inscrites pour négociation à la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »). Les actions ordinaires de la Société pourront être négociées à la TSXV à compter du jeudi 8 avril 2021 à l'ouverture des marchés. Les actions de la Société sont actuellement négociées à la bourse canadienne et seront radiés de la bourse canadienne au début de la négociation sur la TSXV. Aucun changement ne sera apporté au symbole de la Société (LOVE).

« L'inscription de nos actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX est une étape importante pour Cannara, a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara. Nous sommes extrêmement reconnaissants d'avoir l'occasion de commencer à négocier nos actions à la principale bourse de croissance du Canada. Nous sommes convaincus que cet élan continuera de procurer une valeur ajoutée à nos intervenants à mesure que notre entreprise prendra de l'expansion. »

« Notre inscription à la TSXV permettra de nous faire mieux connaître auprès des investisseurs et d'attirer l'attention des principaux analystes de l'industrie sur notre entreprise, a affirmé Nicholas Sosiak, chef de la direction financière. Au moment où l'industrie du cannabis continue de croître et de prospérer au Québec et partout au Canada, les investisseurs sont à la recherche d'entreprises possédant les compétences pour tracer la voie. À Cannara, nous nous réjouissons à l'idée d'assumer ce leadership. »

« L'année 2021 est une année bien remplie sur le plan des réalisations pour Cannara, et ce n'est que le début », a ajouté M. Krivorot.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) est un producteur verticalement intégré de cannabis cultivé à l'intérieur et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure destinés aux marchés québécois et canadien. Son installation située au Québec est l'une des plus grandes infrastructures pour la culture intérieure du cannabis au Canada et la plus grande au Québec (625 000 pieds carrés). Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, l'installation de Cannara produira une fleur de cannabis cultivée à l'intérieur de qualité supérieure, et ce, à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le cannara.ca.

La bourse canadienne et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de l'entreprise, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par l'entreprise dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. L'entreprise n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

SOURCE Cannara Biotech Inc.

Renseignements: Nicholas Sosiak, CPA, CA, Chef de la direction financière, [email protected]; Zohar Krivorot, Président et chef de la direction, [email protected]

Liens connexes

http://cannara.ca/