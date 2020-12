MONTRÉAL, le 15 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Transat A.T. inc. (« Transat ») est heureuse d'annoncer qu'à l'assemblée extraordinaire de ses actionnaires (les « actionnaires ») tenue aujourd'hui (l'« assemblée »), une forte majorité des actionnaires ont voté en faveur de la résolution spéciale (la « résolution relative à l'arrangement ») approuvant le plan d'arrangement en vertu de l'article 192 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions annexé à la convention d'arrangement conclue entre Air Canada et Transat le 9 octobre 2020 et aux termes duquel Air Canada fera l'acquisition de la totalité des actions à droit de vote variable de catégorie A et des actions à droit de vote de catégorie B émises et en circulation de Transat (collectivement, les « actions »), au prix de 5,00 $ l'action, payable au gré du porteur en espèces ou en actions d'Air Canada ou une combinaison des deux (« l'arrangement »). Les actions d'Air Canada pouvant être émises aux termes de l'option de paiement en actions seront émises en fonction d'un prix de 17,47 $ par action d'Air Canada, ce qui se traduit par un ratio d'échange de 0,2862 action d'Air Canada par action de Transat.

Les actionnaires détenant au total 22 763 632 voix, soit environ 60,31 % des voix pouvant être exprimées à l'assemblée, étaient représentés en personne ou par procuration à l'assemblée. La résolution relative à l'arrangement a été approuvée par 91,05 % des voix exprimées par les actionnaires, votant ensemble comme une seule catégorie, ainsi que par 90,88 % des voix exprimées par les actionnaires, votant ensemble comme une seule catégorie, exclusion faite des voix de Jean-Marc Eustache, qui doivent être exclues pour déterminer l'obtention de l'approbation des porteurs minoritaires aux termes du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières.

« Nous sommes satisfaits du soutien des actionnaires à cet arrangement révisé, lequel mènera à la création d'un chef de file mondial en voyages loisirs qui sera établi à Montréal et qui aura l'envergure nécessaire pour surmonter les turbulences actuelles de l'industrie et pour prospérer par la suite, a déclaré Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat. Nous sommes convaincus plus que jamais qu'il est dans l'intérêt de l'ensemble de toutes nos parties prenantes d'unir nos forces avec Air Canada. »

La transaction demeure assujettie à l'approbation de la Cour supérieure du Québec, aux approbations des autorités de réglementation applicables, y compris les approbations en vertu de la Loi sur les transports au Canada et du Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil de l'Union européenne, ainsi qu'à certaines autres conditions de clôture usuelles. Les parties travaillent en collaboration en vue d'obtenir les approbations requises avant le 15 février 2021, soit la date butoir fixée pour la clôture de la transaction. En fonction des renseignements disponibles à l'heure actuelle, la Commission européenne est attendue pour le 9 février 2021. Le gouvernement canadien n'a quant à lui pas indiqué à quel moment il comptait rendre sa décision.

Lettres d'envoi et formulaires de choix

Les actionnaires inscrits désirant recevoir leur contrepartie en actions doivent faire parvenir leur lettre d'envoi et formulaire de choix, jointe à la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de Transat datée du 12 novembre 2020, à la Société de fiducie AST (Canada), agissant comme dépositaire, au plus tard à 17 h (heure de Montréal) à la date qui tombe deux jours ouvrables avant la date de prise d'effet de l'arrangement (la « Date limite de choix »). Pour leur part, les actionnaires non-inscrits doivent suivre attentivement les instructions de l'intermédiaire qui détient leurs actions en leur nom. Transat fournira un rappel de la Date limite de choix dans un communiqué de presse diffusé par l'intermédiaire d'agences de presse au Canada au plus tard le jour ouvrable précédant immédiatement la Date limite de choix.

Les investisseurs qui achètent des actions de Transat peu de temps avant la date de prise d'effet de la transaction sont avisés qu'ils pourraient ne pas avoir suffisamment de temps pour soumettre une lettre d'envoi et formulaire de choix dûment remplie à l'égard de ces actions au plus tard à la Date limite de choix et qu'ils devraient consulter leur courtier, société de fiducie ou autre intermédiaire et obtenir les conseils de leurs conseillers professionnels avant de procéder à de tels achats.

Si vous avez des questions ou avez besoin d'un complément d'information au sujet de la lettre d'envoi et formulaire de choix, veuillez communiquer avec l'agent des transferts et dépositaire de Transat, la Société de fiducie AST (Canada), par téléphone au 1 800 387-0825 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 1 416 682-3860 (de l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou par courriel à [email protected].

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs à propos de Transat et concernant une transaction éventuelle impliquant l'acquisition d'actions de Transat, incluant relativement à certaines approbations d'autorités règlementaires devant être obtenues en lien avec ladite transaction éventuelle. Ces énoncés sont fondés sur certaines hypothèses jugées raisonnables par Transat qui sont assujetties à certains risques et incertitudes dont plusieurs échappent au contrôle de Transat et qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent considérablement. Transat décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières ne le requièrent.

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 13 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal (TSX : TRZ).

SOURCE Transat A.T. Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : Christophe Hennebelle, Vice-président, Ressources humaines et affaires publiques, 514 987-1660, poste 4584; Analystes financiers : Denis Pétrin, Chef de la direction financière, 514 987-1660

Liens connexes

http://www.transat.com/