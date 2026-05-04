RICHMOND HILL, ON, le 4 mai 2026 /CNW/ - Les actifs de croissance Global Inc. (« ACGI ») a annoncé aujourd'hui une réduction des frais de gestion concernant les séries A et F du Fonds Iman de Global (le « Fonds »).

Le 1er mai 2026, les frais de gestion applicables aux séries A et F du Fonds ont été réduits de la façon indiquée ci-dessous :

Série Frais de gestion en vigueur Nouveaux frais de gestion Série A 2,50 % 2,45 % Série F 1,50 % 1,45 %

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SOURCE Global Growth Assets Inc.

Personne-ressource pour les médias : Alex Manickaraj, Chef de la direction et chef des finances, Les actifs de croissance Global Inc., Courriel : [email protected]