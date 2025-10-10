TORONTO, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Rappel pour les consommateurs qui souhaitent réclamer une compensation en argent dans le cadre d'un règlement d'Action Collective de 500 millions de dollars lié à une présumée fixation des prix à l'échelle de l'industrie du pain emballé vendu au Canada entre 2001 et 2021.

Les résidents canadiens ayant acheté du pain emballé (y compris les produits emballés et les substituts de pain, tels que le pain en sac, les petits pains, les pains à hamburger, les bagels, le pain naan, les muffins anglais, les tortillas, les pitas et les wraps) pour leur usage personnel entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2021 inclus pourraient être admissibles à une compensation.

Si vous ne soumettez pas de réclamation, vous ne recevrez aucune compensation dans le cadre de ce règlement. La date limite pour soumettre une réclamation est le 12 décembre 2025 .

Les consommateurs de pain emballé résidant à l'extérieur du Québec au 31 décembre 2021 peuvent soumettre leur réclamation en ligne en moins de 5 minutes au www.ReglementPainCanadien.ca d'ici le 12 décembre 2025 .

Les consommateurs de pain emballé résidant au Québec au 31 décembre 2021 peuvent soumettre leur réclamation en ligne en moins de 5 minutes au www.ReglementPainQuebec.ca d'ici le 12 décembre 2025 .

Les fonds du règlement alloués aux entreprises ou entités ayant acheté du pain emballé pour revente au Canada entre 2001 et 2021 sont actuellement détenus en fiducie et seront distribués conformément aux directives des tribunaux à une date ultérieure.

Les Actions Collectives se poursuivent contre les défendeurs restants : Canada Bread, Sobeys, Metro, Wal-Mart Canada et Tigre Géant.

SOURCE Strosberg Wingfield Sasso LLP

Media Contact (press only): Jay Strosberg, [email protected]