Les 80 000 professionnelles en soins feront la grève du 11 au 14 décembre

MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ annonce que ses membres feront la grève, pour la troisième fois en quelques semaines, les 11, 12, 13 et 14 décembre prochains.

« La mobilisation des professionnelles en soins est impressionnante. Les infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques sont déterminées à améliorer leurs conditions de travail et les conditions de soins pour la population québécoise. Les citoyennes et citoyens du Québec l'ont bien compris, contrairement au gouvernement » estime Julie Bouchard, présidente de la FIQ.

Au cours des derniers jours, le Comité de négociation de la FIQ a constaté une intensification des discussions dans le but d'atteindre une entente de principe négociée avant la fin de l'année. Toutefois, bien que le ton ait changé, aucun gain concret n'a encore été fait aux yeux de la FIQ.

« Clairement, nos journées de grève ont donné des résultats et le gouvernement commence enfin à être ouvert à écouter nos solutions. Ce n'est donc pas le moment de lâcher la pression. C'est plutôt le moment de la maintenir, » ajoute Julie Bouchard.

Demandes maintenues

La FIQ tient à rappeler ses principales demandes : des augmentations de salaire substantielles, des conditions de travail attractives, une charge de travail raisonnable et une loi encadrant les ratios professionnelles en soins/patient-e-s.

À propos de la FIQ

La FIQ compte plus de 80 000 membres, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elle est une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

