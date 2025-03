LES 50 ANS DE CONTRIBUTION À L'AGRICULTURE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC SOULIGNÉS PAR LE MINISTRE LAMONTAGNE

QUÉBEC, le 20 mars 2025 /CNW/ - Le 50e anniversaire des Producteurs de grains du Québec (PGQ) a été souligné aujourd'hui à l'Assemblée nationale lors d'une déclaration du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne. Le ministre a profité de ce jalon important dans l'histoire des PGQ pour féliciter l'organisation pour son rôle clé dans le développement de la prospérité et de la production de grains au Québec.

M. Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec (à gauche), accompagné de M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (à droite). Crédit : Photo fournie par les Producteurs de grains du Québec (PGQ). (Groupe CNW/Producteurs de grains du Québec)

« Nous remercions chaleureusement le ministre Lamontagne d'avoir souligné le 50e anniversaire des PGQ avec une déclaration à l'Assemblée nationale, plus tôt aujourd'hui. Cette reconnaissance illustre la collaboration vivante entre les PGQ et le gouvernement. Nous nous réjouissons également que le ministre ait reconnu l'apport significatif de notre organisation -- et l'ensemble de nos membres -- sur l'autonomie alimentaire du Québec et le développement économique de nos régions depuis un demi-siècle », affirme le président des PGQ, M. Christian Overbeek, qui était d'ailleurs présent dans les tribunes de l'Assemblée nationale lors de la déclaration du ministre.

Depuis la création des PGQ, nommée Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec jusqu'à son changement de nom en 2015, la quantité de grains produite au Québec est en constante augmentation. En 50 ans, cette production est passée d'un million à cinq millions de tonnes. Aujourd'hui, la production de grains est le 2e secteur agricole en importance au Québec. Elle génère des richesses considérables dont les retombées bénéficient collectivement à l'ensemble de la population.

« Les PGQ sont très fiers d'avoir et de pouvoir continuer à contribuer à la croissance et à la prospérité du secteur des grains au Québec. Cela ne serait toutefois pas possible sans le dévouement, l'expertise et la résilience de nos quelque 9 500 membres. Nous souhaitons justement rappeler les efforts déployés par nos producteurs pour s'adapter aux défis environnementaux. Ils sont nombreux à développer des solutions innovantes et soucieuses de l'environnement afin de maintenir une production durable et responsable. Nos 50 ans d'histoire nous ont enseigné qu'il faut toujours innover si nous voulons perdurer. C'est ce que nous faisons, au bénéfice de tous les Québécois », ajoute M. Christian Overbeek.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 2,2 milliards de dollars (2023). La production de grains est le 2e secteur agricole en importance au Québec. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois au Québec.

Source

Producteurs de grains du Québec (PGQ)

https://www.pgq.ca/

SOURCE Producteurs de grains du Québec

Renseignements : Guillaume Beaudin, 438 499-7610 ; Julien Nelson, 581 313-9719 ; [email protected]