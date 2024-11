Les 4es États généraux de l'itinérance débutent ce mercredi à Québec

QUÉBEC, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Du 27 au 29 novembre, plus de 450 participants se réuniront au Centre de foires de Québec pour les 4es États généraux de l'itinérance. Cet évènement phare réunira tous les acteurs concernés par la crise de l'itinérance pour co-construire une vision commune de la lutte à l'itinérance qui servira à orienter les stratégies nationales, provinciales et locales.

Sous le thème « Renversons la tendance : un devoir collectif », cet évènement rassemblera experts, chercheurs, intervenants de première ligne, personnes ayant vécu l'itinérance, représentants ministériels et élus. Parmi eux, près d'une vingtaine d'élus municipaux, provinciaux, fédéraux et autochtones, une participation qui illustre la mobilisation intersectorielle et intergouvernementale autour de cet enjeu de société prioritaire.

Une mobilisation exceptionnelle

Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec (RSIQ), organisateur de l'évènement, se réjouit de la diversité des participants et de l'ampleur de la mobilisation.

« Avec plus de 450 personnes engagées, dont des élus, des experts et des intervenants de première ligne, ces États généraux sont un véritable reflet de la détermination collective à mettre un terme à la crise de l'itinérance », a déclaré Boromir Vallée Dore, directeur général du RSIQ.

Briser les silos pour optimiser la réponse à la crise

Le RSIQ voit grandir la volonté d'agir des acteurs concernés par la crise de l'itinérance. Toutefois, face à l'ampleur de la tâche, ils se sentent parfois dépassés et limités dans leur capacité d'action. Trop d'initiatives restent isolées, diminuant leur impact global.

Ces États généraux visent précisément à briser ces silos. Une réponse véritablement concertée, ancrée dans une vision commune, permettra de créer un effet de levier significatif, en maximisant l'impact des actions menées sur le terrain.

Les 4es États généraux offriront un espace unique de réflexion et d'échange pour orienter les futures actions. En s'appuyant sur une approche globale, les discussions viseront à élaborer une déclaration commune. Celle-ci incarnera une vision partagée des stratégies à adopter aux niveaux national, provincial et local pour prévenir et réduire durablement l'itinérance.

Un moment charnière pour la lutte à l'itinérance

Cette édition des États généraux s'inscrit dans un contexte particulier : les 10 ans de la Politique nationale de lutte à l'itinérance du Québec. Depuis son adoption, l'itinérance a pris de l'ampleur, exacerbée par des facteurs multiples tels que le manque de logements sociaux, les inégalités économiques, et l'accès limité aux soins de santé. En 2022, plus de 10 000 personnes vivaient en situation d'itinérance visible, une augmentation de 44 % en quatre ans.

Les discussions permettront non seulement de revisiter la politique, mais aussi de réaffirmer un engagement commun face à ce phénomène complexe.

Trois axes au cœur des discussions des États généraux

Les droits des personnes en situation d'itinérance : Identifier les avancées en matière de droits des personnes en situation d'itinérance et leur application en lien avec la Politique nationale de lutte à l'itinérance. La prévention de l'itinérance : développer une vision commune de la prévention, partager des actions préventives et porteuses, discuter des actions préventives au Québec, au Canada et ailleurs. La réponse à l'itinérance, une responsabilité partagée : Faire reconnaître la responsabilité partagée en tant que composante essentielle de la prévention et de la réduction de l'itinérance et augmenter la capacité d'agir collectivement.

À propos du Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec

Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec a été créé en 1998 et consiste en un regroupement de quinze concertations régionales de lutte à l'itinérance et une vingtaine de membres associés, totalisant plus de 200 organismes à travers le Québec qui visent entre autres à améliorer les conditions de vie des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être.

