Les 4 ambassadeurs Bonjour Québec partent dire bonjour à tout ce qu'il reste à voir

Lydiane St-Onge parcourt le Québec à la recherche d'aventure et de plein air. Elle aime dépenser son énergie débordante dans des activités sportives et est toujours à l'affut de nouveautés. De plus, du 25 juin au 13 août, en semaine vers 8 h 15, elle tiendra une chronique sur les ondes du 98,5 pour partager ses plus belles découvertes, trucs et conseils. « Pour moi, le Québec n'a absolument rien à envier au reste du monde ! Il est absolument magnifique et il y a tellement à découvrir que c'est impossible de s'y ennuyer. Je souhaite donner aux autres l'envie de parcourir notre territoire spectaculaire et de profiter des petites joies du sport et du plein air. »

Jeanne Rondeau-Ducharme est passionnée de photographie et de grands espaces. L'union avec la nature lui procure un sentiment de plénitude et de bien-être. Elle immortalise par ses clichés les plus beaux sites. « Je suis très inspirée par la diversité des paysages spectaculaires du Québec qui se métamorphosent sans cesse au fil des saisons. »

Yasmeen Ghanavi est une grande voyageuse dans l'âme et une photographe de talent. Ce qu'elle aime par-dessus tout c'est sortir des sentiers battus. « Je veux inspirer les gens à casser la routine et à partir à la découverte de sites qui, bien que moins connus, méritent amplement le détour. »

Jean-François Frenette a œuvré dans le secteur agroalimentaire et partage depuis plus d'une décennie ses découvertes culinaires sur le Web. « N'arrivant pas à les départager, j'ai décidé de joindre l'utile à l'agréable en combinant mes deux passions : le voyage et le très large et délectable éventail des saveurs du terroir. Au Québec, il en reste à voir et à goûter! »

Les capsules (stories) des ambassadeurs Bonjour Québec permettront de prendre la pleine mesure des richesses du territoire, de renforcer la fierté collective d'y habiter et de contribuer à l'économie locale. De plus, les mesures incitatives très avantageuses dévoilées lors du lancement de la campagne, les Forfaits Explore Québec qui proposent des séjours à des tarifs réduits d'un minimum de 25 % ainsi que les Passeports Attraits qui accordent des rabais de 20 à 40 % sur les entrées d'une multitude d'attractions touristiques, rendent les vacances plus accessibles aux familles ou aux voyageurs à budget restreint.

« L'Alliance est fière de collaborer avec ses 4 personnalités qui, de par leur nature chaleureuse, leur authenticité et leur créativité, sont en parfaite adéquation avec les valeurs qui nous sont si chères au Québec. Ils vous feront vibrer de leurs récits et partageront avec vous leurs connaissances des mille et une déclinaisons possibles de l'offre touristique. Leurs interactions avec la communauté web favoriseront les échanges et la diffusion d'informations pratiques pour des vacances inoubliables. Cette année, partez à l'aventure de tout ce qu'il vous reste à voir au Québec, vous l'avez bien mérité! »

Martin Soucy, président-directeur général, Alliance de l'industrie touristique du Québec.

À propos de l'Alliance de l'industrie du Québec

L'Alliance s'engage à faire du Québec une destination touristique durable de calibre mondial. Mandataire du ministère du Tourisme pour faire la promotion de la destination, elle est le porte-voix de 10 000 entreprises touristiques, réunies au sein de 40 partenaires associatifs régionaux et sectoriels. Partenaire de réussite de l'industrie qu'elle rassemble, concerte et représente, l'Alliance soutient et participe au développement de l'offre et à la mise en marché touristique du Québec. Elle contribue aussi au rayonnement national et international de la destination ainsi qu'à l'accroissement des retombées économiques au Québec.

