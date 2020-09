Les 24e Journées de la culture à Lachine : découvertes au rendez-vous!

« C'est autour de la plus vieille maison encore debout à Montréal et du plus grand jardin de sculptures contemporaines du Canada que s'animera l'arrondissement pour la 24e édition des Journées de la culture. Dans un paysage idyllique, venez découvrir ou redécouvrir, et ce gratuitement, ces lieux qui ont contribué au développement du Canada », a souligné la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.