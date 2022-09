ST. JOHN'S, NL, le 6 sept. 2022 /CNW/ - Le coup d'envoi du prix Giller de la Banque Scotia, qui met chaque année la littérature canadienne à l'honneur, a été donné aujourd'hui avec l'annonce des candidats en lice pour 2022. C'est Omar El Akkad, le lauréat de l'an passé, qui a communiqué la liste depuis St. John's alors que l'événement était également retransmis en direct sur la page Facebook™ du prix.

Le prix Giller de la Banque Scotia, qui en est à sa 29e édition, récompense la crème de la crème des auteurs de fiction canadiens. Cette année, des éditeurs des quatre coins du pays ont soumis pas moins de 138 œuvres littéraires, dont 14 ont été retenues pour cette première sélection.

Voici les auteurs candidats au prix Giller de la Banque Scotia 2022 :

Le jury émérite de cette année est composé de trois auteurs canadiens - Casey Plett (présidente du jury), Kaie Kellough et Waubgeshig Rice -, et de deux auteurs américains - Katie Kitamura et Scott Spencer.

Chacun d'entre eux s'est vu offrir un accès gratuit à Audible™, pour pouvoir écouter les opus en compétition présents sur la plateforme.

Pour accompagner sa sélection, le jury a écrit :

À l'heure où cette jeune décennie bien étrange nous malmène, le prix Giller de la Banque Scotia peut affirmer qu'en 2022 la fiction canadienne ne fait que gagner en générosité, en vitalité, en éloquence, en humour et en émotion. Tout au long de l'année, nous avons eu des discussions et des débats teintés de nuances et d'esprit mais, plus que tout, d'un constant émerveillement pour la richesse des œuvres qui nous étaient présentées. Nous avons donc l'honneur de vous dévoiler cette première sélection de quatorze titres époustouflants, qui ouvrent une fenêtre sur de multiples horizons, abordent toutes les dimensions de la vie humaine et sont tout autant une source de plaisir et d'inspiration que l'expression d'un sentiment d'urgence et d'intensité. Aux auteurs : c'est une joie et un privilège pour nous de vous féliciter et de vous remercier.

Quelques mots sur la première sélection de 2022

« Cette année, le jury s'est plongé dans près de 140 livres pour faire cette première sélection d'œuvres à la narration vivante et plurielle. Un défi qu'il a relevé avec brio, rigueur, humour et détermination. Cette liste prouve que rien n'arrête les auteurs de fiction canadiens. »

- Elana Rabinovitch, directrice générale du prix Giller de la Banque Scotia

« Félicitations à tous les candidats au prix Giller de la Banque Scotia 2022. La littérature canadienne ne cesse de fleurir et de briller sur la scène internationale, et la Banque Scotia est fière d'encourager l'immense talent des écrivains du pays grâce à ce prix qui s'inscrit dans sa longue tradition de mécénat. Le groupe des 14 auteurs retenus reflète l'éclectisme des perspectives et des expériences de la population canadienne, d'un océan à l'autre. »

- Laura Curtis Ferrera, chef, Marketing, Banque Scotia

Le résultat de la deuxième sélection sera annoncé le mardi 27 septembre à 11 h (HE) sur le site et sur la page Facebook du prix Giller de la Banque Scotia.

Le prix Giller de la Banque Scotia a également le plaisir de présenter Between the Pages : An Evening with the Scotiabank Giller Prize Finalists, une tournée de soirées lecture en compagnie des écrivains retenus en deuxième sélection, qui passera par :

Ottawa le 12 octobre;

le 12 octobre; Vancouver le 17 octobre;

le 17 octobre; Calgary le 19 octobre;

le 19 octobre; Winnipeg le 25 octobre;

le 25 octobre; Halifax le 27 octobre;

le 27 octobre; Toronto le 3 novembre.

À noter que toutes les salles sont accessibles en fauteuil foulant. Pour en savoir plus, consultez le site www.scotiabankgillerprize.ca/news-events/events-and-important-dates/ .

Le 7 novembre prochain, suivez la remise du prix Giller de la Banque Scotia à 21 h (HE) sur la chaîne CBC et le service gratuit CBC Gem. La cérémonie sera également retransmise en ligne sur le site cbcbooks.ca/gillerprize. Ceux qui préfèrent la radio pourront écouter l'émission spéciale diffusée sur Radio One, sur le site CBC Listen.

À propos du prix Giller

Le prix Giller, fondé par l'homme d'affaires torontois Jack Rabinovitch en 1994, souligne chaque année l'œuvre des plus brillants auteurs de fiction canadiens d'expression anglaise. En 2005, le prix s'est associé à la Banque Scotia, qui en a quadruplé la valeur : 100 000 $ vont au meilleur roman, recueil de nouvelles ou roman graphique publié en langue anglaise, et 10 000 $ sont remis à chacun des finalistes. Le prix a été baptisé ainsi à la mémoire de la journaliste littéraire Doris Giller par son mari, Jack Rabinovitch, qui est décédé en août 2017.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à environ 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir plus, visitez le http://www.banquescotia.com et suivez-nous sur Twitter (@Scotiabank).

À propos de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada. Par son mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, il joue un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Il est aussi la source d'information de confiance au pays. Ses nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Son programme de divertissement, distinctif et créé par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enraciné dans la collectivité, il offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Son contenu est également disponible en espagnol, en arabe, en mandarin, en pendjabi et en tagalog ainsi que dans les deux langues officielles grâce au service Radio Canada International. CBC/Radio Canada demeure à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens à l'ère numérique.

À propos d'Audible, Inc.

Filiale d'Amazon.ca (NASDAQ : AMZN), Audible Inc. est le principal créateur et fournisseur de contenu narratif audio de qualité. Il offre à ses clients une nouvelle façon d'enrichir leur vie au quotidien. Le site Audible.ca héberge plus de 750 000 livres audio, balados et ouvrages originaux. Il compte des millions de membres partout sur la planète qui utilisent l'un des onze services localisés pour l'Australie, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Inde, l'Italie, le Japon, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Chaque année, ce sont presque 4 milliards d'heures de contenu qui sont téléchargées et écoutées sur un vaste éventail d'appareils.

