Les 100 jours de l'administration Plante-Ollivier - La Ville de Montréal dévoile les membres de son comité sur la langue française

MONTRÉAL, le 25 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal dévoile la composition de son comité sur la langue française. Présidé par Mme Louise Harel, le comité a pour mandat de conseiller et d'accompagner la Ville dans la mise en œuvre de son Plan d'action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024. Il vise également à mobiliser la communauté montréalaise autour du rayonnement et de la promotion de l'usage du français comme langue commune, à renforcer le positionnement de Montréal comme métropole francophone des Amériques et à sensibiliser les partenaires institutionnels et gouvernementaux aux réalités montréalaises. Une rencontre est prévue le 9 mars.

Le Comité de la Ville de Montréal sur la langue française sera composé de :

Louise Harel , présidente

Louise Harel a été députée à l'Assemblée nationale du Québec de 1981 à 2008. Elle a par la suite occupé la fonction de conseillère municipale et de cheffe de l'Opposition officielle à la Ville de Montréal de 2009 à 2013. Présidente du Comité de la Fête nationale du Québec à Montréal, Mme Harel a également été nommée officière dans l'Ordre national du Québec.





a été députée à l'Assemblée nationale du Québec de 1981 à 2008. Elle a par la suite occupé la fonction de conseillère municipale et de cheffe de l'Opposition officielle à la Ville de Montréal de 2009 à 2013. Présidente du Comité de la Fête nationale du Québec à Montréal, a également été nommée officière dans l'Ordre national du Québec. Jean-Philippe Alepins

Diplômé de HEC Montréal, Jean-Philippe Alepins est directeur du financement public et privé à la Société des arts technologiques (SAT). Membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, il est aussi parrain de la Jeune chambre de commerce de Montréal.





Diplômé de HEC Montréal, est directeur du financement public et privé à la Société des arts technologiques (SAT). Membre du conseil d'administration de la commerce de l'Est de Montréal, il est aussi parrain de la Jeune chambre de commerce de Montréal. Louise Beaudoin

Femme politique québécoise, Louise Beaudoin a occupé, dans les années 1990, les fonctions de ministre de la Culture et des Communications et de ministre responsable de la Charte de la langue française, notamment. Elle est aujourd'hui présidente du conseil d'administration du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).





Femme politique québécoise, a occupé, dans les années 1990, les fonctions de ministre de la Culture et des Communications et de ministre responsable de la Charte de la langue française, notamment. Elle est aujourd'hui présidente du conseil d'administration du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI). Anne Lagacé Dowson

La journaliste Anne Lagacé Dowson joue un rôle rassembleur dans le paysage médiatique québécois en alimentant les liens entre les communautés francophone et anglophone. Elle est également titulaire d'une maîtrise en études canadiennes consacrée à la lente disparition des typographes.





La journaliste Anne Lagacé Dowson joue un rôle rassembleur dans le paysage médiatique québécois en alimentant les liens entre les communautés francophone et anglophone. Elle est également titulaire d'une maîtrise en études canadiennes consacrée à la lente disparition des typographes. Stella Guy

Stella Guy a occupé plusieurs postes de direction à la Ville de Montréal pendant 19 ans. Elle a également occupé les fonctions de présidente-directrice générale de l'Office des services de garde à l'enfance pendant 5 ans, en plus d'avoir agi à titre d'intervenante sociale dans les domaines de l'enfance et de la famille pendant 10 ans.





a occupé plusieurs postes de direction à la Ville de Montréal pendant 19 ans. Elle a également occupé les fonctions de présidente-directrice générale de l'Office des services de garde à l'enfance pendant 5 ans, en plus d'avoir agi à titre d'intervenante sociale dans les domaines de l'enfance et de la famille pendant 10 ans. Aida Kamar

Aida Kamar est la présidente-directrice générale de Vision Diversité, qu'elle a cofondée avec sa fille en 2006. Elle est également impliquée depuis plus de 30 ans dans les milieux de la culture montréalais pour développer une approche avant-gardiste de la diversité comme composante essentielle d'un développement durable.





est la présidente-directrice générale de Vision Diversité, qu'elle a cofondée avec sa fille en 2006. Elle est également impliquée depuis plus de 30 ans dans les milieux de la culture montréalais pour développer une approche avant-gardiste de la diversité comme composante essentielle d'un développement durable. Stanley Péan

Auteur d'une vingtaine de livres, Stanley Péan est aussi animateur à la radio, présentateur à la télévision, traducteur, scénariste et rédacteur en chef du journal Le libraire . Ancien président de l'Union des écrivaines et écrivains québécois, il est le récipiendaire de nombreux honneurs, dont le Prix Victor-Barbeau de l'Académie des lettres du Québec.





Auteur d'une vingtaine de livres, Stanley Péan est aussi animateur à la radio, présentateur à la télévision, traducteur, scénariste et rédacteur en chef du journal . Ancien président de l'Union des écrivaines et écrivains québécois, il est le récipiendaire de nombreux honneurs, dont le l'Académie des lettres du Québec. Lin Zi Shang

Lin Zi Shang est la cofondatrice et directrice des opérations de Gallea, une entreprise facilitant la promotion et l'acquisition d'œuvres d'artistes locaux à l'aide d'une galerie en ligne et d'un réseau d'exposition composés d'établissements urbains. Elle a été nommée entrepreneure de l'année en 2021 dans le cadre du Prix Mtl inc.





Lin Zi Shang est la cofondatrice et directrice des opérations de Gallea, une entreprise facilitant la promotion et l'acquisition d'œuvres d'artistes locaux à l'aide d'une galerie en ligne et d'un réseau d'exposition composés d'établissements urbains. Elle a été nommée entrepreneure de l'année en 2021 dans le cadre du Prix Mtl inc. Elkahna Talbi

Artiste multidisciplinaire, Elkahna Talbi a notamment publié des recueils de poésie et tenu plusieurs rôles dans des séries télévisées. Elle est connue, depuis plus de 15 ans, sous le nom de Queen Ka pour ses prestations et performances poétiques, qui sont notamment en vedette depuis 4 ans à l'émission Plus on est de fou, plus on lit.

« Je suis très fière de la composition du comité de la Ville sur la langue française qui, fort d'une remarquable diversité, est à l'image du Montréal d'aujourd'hui. Les membres du comité proviennent autant des milieux communautaire, culturel, économique, que des politiques publiques. Ensemble, ils seront en mesure de proposer des points de vue variés sur l'état de la langue française à Montréal et des mesures originales pour en stimuler l'usage. Je suis convaincue qu'ils sauront mettre en valeur notre belle langue commune, tout en faisant rayonner le caractère francophone de notre métropole », a déclaré la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de la langue française, Dominique Ollivier.

« Je suis honorée de présider le comité de la Ville de Montréal sur la langue française. Le français est notre langue commune, et nous devons nous assurer de la valoriser. Les membres du comité possèdent des expériences et des bagages variés qui enrichiront certainement nos travaux. Ils ont devant eux un mandat fort stimulant », a ajouté Louise Harel, présidente du comité sur la langue française.

Création de deux prix de reconnaissance

Deux prix de reconnaissance seront créés cette année par la Ville de Montréal.

Le Prix de reconnaissance en valorisation de la langue française sera dédié aux personnes qui ont contribué de manière exceptionnelle à la valorisation de la langue française à Montréal.

Le prix Projet Coup de cœur sera, pour sa part, réservé aux organisations montréalaises qui ont réalisé un projet qui a contribué significativement à l'usage ou au rayonnement du français à Montréal.

Les paramètres des prix ainsi que les détails concernant les mises en candidature seront dévoilés le 20 mars, à l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884