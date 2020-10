QUÉBEC, le 14 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La firme d'architecture et de design LEMAYMICHAUD annonce son partenariat avec ONE Global Design, un réseau international de firmes d'architecture et de design indépendantes.

Alexi Lemay, Associé principal et architecte chez LEMAYMICHAUD mentionne: "Nous sommes fiers de rejoindre un regroupement de cette envergure. Notre vaste expérience du marché canadien nous permettra d'amener une perspective différente dans les divers mandats auxquels nous collaborerons."

Suzanne Nicholson, directrice exécutive chez ONE Global Design se félicite de l'ajout de l'entreprise à son réseau : "Nous sommes heureux d'annoncer que LEMAYMICHAUD a rejoint notre réseau d'entreprises d'élite. Nous avons été impressionnés par la qualité et le prestige du portfolio de LEMAYMICHAUD, dont la réputation n'est plus à faire au Canada. Leur expérience, leur position de leader de l'industrie et le talent de leur équipe viendra compléter admirablement le réseau de cabinets de renommée."

À PROPOS DE LEMAYMICHAUD

Fondée en 1979, la firme LEMAYMICHAUD est un acteur important de la scène architecturale et du design d'intérieur au Québec. Son équipe de 125 professionnels qualifiés a travaillé à la réalisation de nombreux projets partout au Canada. De fidèles clients comme la Maison Simons, Le Groupe Germain et Deloitte ont permis à l'entreprise d'acquérir une solide notoriété, au Canada comme à l'international. La firme compte aujourd'hui des bureaux à Québec, Montréal et Ottawa.

À PROPOS DE ONE GLOBAL DESIGN

Comprenant 21 cabinets situés dans 31 villes partout aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe, et en Asie, le réseau de ONE Global Design permet à ses clients corporatifs de travailler à la fois avec une firme qui connaît bien leur marque, leur vision et leur culture d'entreprise tout en bénéficiant de la connaissance très pointue d'une firme située dans la communauté visée par le projet et qui en comprends les enjeux.

