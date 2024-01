Une des plus grandes firmes canadiennes de design de l'environnement bâti poursuit son expansion

MONTRÉAL, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Lemay, appuyée par la Banque Nationale, la CDPQ et les Fonds régionaux de solidarité FTQ, poursuit sa croissance avec l'acquisition de l'entreprise québécoise Fusion Énergie, réputée pour ses solutions intelligentes de gestion et d'optimisation de l'énergie. En mettant en commun leurs forces respectives, les deux entreprises visent à accélérer la transition du secteur immobilier vers la carboneutralité.

L'alliance du design et de l'innovation technologique permet d'amplifier nos actions pour la décarbonation du bâti. Post this Daniel Sarrazin et Louis T. Lemay. (Groupe CNW/Lemay)

Sachant qu'à l'échelle mondiale, 30 % des émissions de GES sont attribuables au secteur bâti, réduire à la source la consommation énergétique des immeubles est non seulement économiquement rentable, mais aussi essentiel pour atteindre la carboneutralité et limiter les conséquences des changements climatiques.

Cette union de forces représente une avancée majeure dans ce sens. Elle donne lieu à une offre intégrée unique sur le marché couvrant l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, de la conception aux opérations. Résultat : des bénéfices tangibles à court comme à long terme, autant pour les nouvelles constructions que pour le parc immobilier existant, dont une réduction considérable des dépenses énergétiques et de l'empreinte carbone.

« L'alliance de la force du design et de l'innovation technologique nous permet d'amplifier nos actions pour la nécessaire décarbonation du bâti. Nous réalisons déjà des simulations énergétiques à la phase conceptuelle de nos projets, mais avec l'intelligence énergétique de Fusion, nous serons en mesure d'assurer un suivi proactif et mesurable de la consommation d'énergie, poser des diagnostics et offrir des réponses appropriées en temps réel tout au long de l'exploitation de l'édifice », a expliqué Louis T. Lemay, président de Lemay.

L'apport du savoir-faire opérationnel et technique de Fusion Énergie à l'expertise reconnue de Lemay en matière de conception et stratégies durables permettra donc d'améliorer l'environnement naturel et bâti, tout en favorisant le bien-être des occupants et en créant une valeur ajoutée pour les entreprises, les propriétaires d'immeubles et les collectivités.

Pour Daniel Sarrazin, président de Fusion Énergie, cette intégration ouvre la voie à des possibilités extraordinaires, tant pour l'entreprise qu'il a fondée que pour ses employés. « En tant que membre de l'équipe Lemay, nous pourrons entre autres étendre la portée de nos solutions d'intelligence énergétique à de nouveaux marchés. Nous ne pourrions être plus heureux de nous joindre à une firme qui incarne les mêmes valeurs humaines et écologiques que les nôtres ».

« Lemay, avec qui nous avons une relation de longue date, poursuit sa lancée en alliant ses forces à celles de Fusion Énergie pour multiplier son impact positif. Nous sommes fiers de les épauler dans ce jalon important et de réitérer notre volonté de soutenir leurs avancées ESG ainsi que leurs ambitions de croissance », a mentionné Patrick-Claude Dionne, vice-président directeur général et chef des comptes nationaux - Québec à la Banque Nationale.

« La CDPQ est fière de collaborer avec Lemay depuis 2014 et de l'accompagner dans ses projets de croissance par acquisitions ici, comme à l'international », a également indiqué Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ. « Cette transaction favorisera le développement de solutions durables dans les milieux de l'architecture et de l'immobilier, tout en propulsant les ambitions innovantes de cette firme d'architectes québécoise primée. »

Par cette acquisition, Lemay garde le cap sur ses objectifs de croissance stratégique, et réaffirme son engagement à créer un impact positif pour les entreprises et les communautés qu'elles servent à travers le pouvoir transformateur du design.

À propos de Lemay

Lemay imagine des espaces rassembleurs qui contribuent au bien-être de leurs utilisateurs depuis 1957. Son équipe de plus de 400 architectes, designers et créateurs de changement travaille sans relâche pour favoriser l'innovation dans leur propre milieu et dans les collectivités du monde entier. Misant sur la synergie de ses talents transdisciplinaires, la firme a également développé l'approche NET POSITIFMC, qui guide ses équipes vers des solutions durables pour façonner un avenir meilleur. En plaçant l'expérience humaine au cœur de ses préoccupations, Lemay cherche à tirer profit des contraintes et à créer des espaces où chacun peut s'épanouir.

https://lemay.com/fr/

À propos de Fusion Énergie

Fondée en 1994, Fusion fut l'une des premières entreprises à offrir des outils d'économies et de contrôles énergétiques au Québec. Son équipe chevronnée compte sur une vaste expertise, allant de la performance énergétique à l'ingénierie des systèmes de contrôle en passant par l'installation, la programmation, la mise en service et l'opération d'équipements électromécaniques. Pionnière dans le domaine de l'intelligence énergétique, elle propose aux propriétaires et gestionnaires d'immeubles hôteliers, résidentiels, commerciaux et institutionnels une offre unique de gestion et d'optimisation énergétique.

https://www.fusionenergie.ca/

