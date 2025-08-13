MONTRÉAL, le 13 août 2025 /CNW/ - Il nous fait plaisir de vous annoncer que M. Eric Desbiens s'est joint à notre firme en vue d'établir et de diriger l'équipe de notre nouveau bureau de Montréal. Le premier officier qui le rejoint est un de ses anciens collègues et un commentateur régulier des nouvelles financières, M. Denis Durand, qui agira en tant que conseiller sénior.

Le PDG de Leith Wheeler, Jim Gilliland, déclaré « que le Québec présente une longue histoire de support envers les gestionnaires d'investissement indépendants et nous nous sommes engagés à élargir et encadrer notre service aux clients de cet important marché. Bien que nous soyons déjà commis à la gestion d'actifs de certaines des plus grandes institutions financières au Québec, notre première priorité en accentuant notre présence est d'amener des associés qui comprennent les besoins uniques des clients qui sont situés au Québec, et qui ont la connaissance et une réputation d'intégrité, lesquelles sont centrales à l'intérieur de notre firme. Eric et Denis rencontrent parfaitement ces critères. »

« Je suis très réjoui de me joindre à Leith Wheeler, une firme est détenue à 100% par ses employés » - Eric Desbiens Post this

Il a ajouté de plus « Ceci n'est que le début de l'engagement de Leith Wheeler envers le Québec. Il y a un important puits de talents en investissement dans la province de Québec, à la fois du côté de la recherche et de l'interface avec les clients, et nous entrevoyons de laisser notre empreinte. »

Eric Desbiens a passé les 25 dernières années à travailler avec des clients individuels et institutionnels chez Jarislowsky Fraser. Il y était associé au moment de la vente de la firme à la Banque Scotia en 2018, et a ensuite poursuivi ses activités au sein de l'entreprise jusqu'en 2025. Il dirigeait récemment la gestion des comptes institutionnels au Québec et en Atlantique, laquelle incluait des organisations sans but lucratif et religieuses, tout en ayant la responsabilité d'un portefeuille important de clients fortunés.

Leanne Scott, gestionnaire principal de portefeuilles de clients privés a déclaré « qu'Eric, compte tenu de sa longue expérience de travail avec les individus et les institutions, est bien reconnu et respecté de la part de la communauté de l'investissement au Québec et que nous sommes enthousiastes à l'idée de faire un très bon travail ensemble. Ce qui était important également pour nous, c'est qu'il ait non seulement une excellente réputation professionnelle mais qu il partage des valeurs communes, incluant un engagement envers ses clients et sa communauté. »

« Je suis très réjoui de me joindre à Leith Wheeler, une firme qui est si engagée envers l'obtention des meilleurs résultats pour ses clients » a révélé Eric. « Le fait que la firme est détenue à 100% par ses employés signifie beaucoup pour moi-même lorsque j'ai décidé de me joindre à elle. Cette indépendance signifie que chaque décision que nous prenons met de l'avant les intérêts du client en premier, sans avoir à satisfaire les intérêts d'actionnaires à l'extérieur, ainsi lorsque nos clients gagnent nous gagnons aussi. Il est aussi évident que la culture stimulante de Leith Wheeler qui valorise l'esprit d'équipe, l'innovation et le service feront de notre environnement un endroit ou travailler. J'ai hâte de bien établir l'équipe à Montréal. »

Denis Durand apportera l'expérience d'une carrière distinguée à son rôle de conseiller sénior, après avoir pris sa retraite de Jarislowsky Fraser en 2022, après 36 ans au sein de l'entreprise. Denis était auparavant économiste au Ministère des affaires intergouvernementales du Québec, analyste pétrole et gaz à la Caisse de dépôt et placements du Québec, pour ensuite être président et PDG de Gentrust, conseillers en placements, filiale de Trust Général du Canada, lequel fut ensuite vendu à la Banque Nationale du Canada.

Denis a été le co-fondateur de l'Association des économistes québécois et a agi en tant que son président en 2014 et 2015. Il a de plus occupé les postes de membre du conseil d'administration et président des comités d'investissement et de retraite de Via Rail (2008-2017) et de CARE Canada (2003-2015), il fut également lieutenant-colonel honoraire du Régiment de Maisonneuve, le régiment étendard de la ville de Montréal. Il a continué de contribuer avec la presse écrite et télédiffusée au Québec.

« Denis est un excellent communicateur et créateur de connections sociales et je suis fier de pouvoir compter sur son expérience pour établir notre bureau au Québec » a confié Eric. « Puisque nous avons travaillé ensemble pendant une vingtaine d'années, je sais qu'il a acquis cette réputation exemplaire et j'apprécie la valeur qu'il apporte à notre équipe. »

Eric, Denis et d'autres associés de Leith Wheeler tiendront une conférence web le 4 septembre 2025 afin de présenter une revue des activités de la firme pour les clients situés au Québec. Voir leithwheeler.com/insights ou leithwheeler.com/fr/bulletins pour les détails - tout le monde est le bienvenu.

Fondée en 1982, Leith Wheeler est une société indépendante détenue par ses employés, centrée sur la gestion de placements pour ses clients, laquelle gère plus de $30 milliards pour le bénéfice de clients individuels, de fondations, de donations, de communautés particulières, de consultants, de fonds de pensions et d'autres clients institutionnels à travers le Canada. Grâce à la présence de bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto et maintenant Montréal, la firme offre une suite complète de solutions d'investissement, incluant des stratégies de transactions sur les marchés publics de dettes et d'équités, y compris une série de fonds d'actifs privés. Leith Wheeler est également dans les communautés à travers le pays, en tant qu'associé national pour les Signes vitaux pour Fondations communautaires du Canada, afin d'établir une capacité financière à l'intérieur des communautés et organisations autochtones et de supporter aussi les corporations à but non lucratif par le biais de temps et d'argent.

Pour plus de renseignements sur Leith Wheeler voir s'il-vous-plaît www.leithwheeler.com ou www.leithwheeler.com/fr/home

Contact : Eric Desbiens, Directeur - Chef, bureau de Montréal, [email protected]; Contact médias : Mike Wallberg, Directeur, chef du marketing et des communications, 604-683-3391, [email protected]