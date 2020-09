Le programme du Groupe LEGO accepte toutes les briques LEGO aimées précédemment et les préparent pour être expédiées à des organismes à but non lucratif pour enfants au Canada

MONTRÉAL, le 28 sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe LEGO a annoncé qu'il allait étendre la diffusion de LEGO® Replay au Canada après une année d'essai réussie aux États-Unis. Le programme offre aux propriétaires de briques LEGO® un moyen simple de faire des dons à des organismes à but non lucratif pour les enfants. Il s'agit d'une collaboration avec Right to Play, True North Aid, ainsi que le Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse.

Grâce à Replay, toute personne au Canada possédant des briques, des ensembles ou des éléments LEGO qu'elle n'utilise pas peut visiter https://www.lego.com/fr-ca/aboutus/replay et imprimer une étiquette d'expédition FedEx gratuite. À sa réception, chaque brique sera triée, inspectée avec soin et nettoyée de façon rigoureuse. Ce processus est possible parce que les briques LEGO sont fabriquées à partir de matériaux durables et de haute qualité, et sont conçues pour être utilisées pendant des générations.

Cette expansion au Canada fait suite à un essai extrêmement concluant aux États-Unis, où 30 000 familles de tous les États américains ont donné plus de 100 tonnes (plus de 90 000 kg) de briques à réutiliser.

« Nous sommes ravis du succès de LEGO Replay aux États-Unis et nous sommes impatients de reproduire ce succès ici au Canada », a déclaré Tim Brooks, vice-président de la responsabilité environnementale du Groupe LEGO. « Nous savons que les gens ne jettent pas leurs briques LEGO, ils les transmettent à leurs enfants et petits-enfants ou ils en font don aux enfants de leur communauté. LEGO Replay est une formidable troisième option qui est à la fois durable et qui a un impact social. »

Tout comme le Groupe LEGO, l'organisation mondiale à but non lucratif Right To Play, dont le siège est à Toronto, estime que le « pouvoir du jeu » est au cœur de l'apprentissage, du développement et du bien-être mental des enfants. Chaque année, ils touchent 2,3 millions d'enfants dans le monde, dont des milliers de jeunes autochtones au Canada.

« Je suis ravie que les enfants qui participent à l'initiative de Right To Play intitulée "Promoting Life-skills in Aboriginal Youth" (PLAY) bénéficient de ce formidable partenariat avec le Groupe LEGO », a déclaré Rachel Mishenene, directrice exécutive des programmes indigènes. « Grâce au programme Replay et à la générosité des Canadiens, les jeunes autochtones d'un océan à l'autre pourront faire travailler leur imagination et ressentir la joie, la créativité, l'autonomie et la satisfaction que procure le fait de participer à un jeu créatif. »

L'organisme True North Aid, basé à Toronto, est également au service des communautés et des enfants indigènes, dont plus de 60 % vivent sous le seuil de pauvreté. « Ce projet important aidera à mettre les enfants indigènes vivant dans les communautés nordiques éloignées en relation avec des moyens amusants et créatifs d'apprendre et de grandir », a déclaré Amanda Stolk, directrice du projet et des communications de True North Aid. « Nous pensons que la joie de construire avec des briques LEGO dès le plus jeune âge incitera les enfants à rêver en grand, à faire appel à leur imagination et à se rapprocher de leur famille et de leurs amis. Nous sommes fiers de faire partie du programme LEGO Replay. »

« La Nouvelle-Écosse est heureuse de faire partie du programme canadien LEGO Replay. Jamais plus que pendant la COVID-19, l'importance du jeu ne nous a été rappelée », a déclaré le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse, Zach Churchill. « Le jeu contribue à la croissance sociale, émotionnelle et physique des enfants et aide également à développer leur capacité d'apprentissage. Les blocs LEGO sont un moyen amusant de soutenir les compétences des élèves à la réflexion critique et à la résolution de problèmes, tout en les encourageant à être créatifs et à explorer l'apprentissage des STIM. »

Le programme LEGO Replay est l'un des nombreux efforts durables et philanthropiques que le Groupe LEGO a annoncés au cours de l'année dernière. Parmi les autres initiatives, citons Plantes de Plantes, Briques braille LEGO et Instructions audio & braille LEGO.

À propos du Groupe LEGO :

Le Groupe LEGO a pour mission d'inspirer et de développer les bâtisseurs de demain grâce au pouvoir du jeu. Le système de jeu LEGO, qui repose sur les briques LEGO, permet aux enfants et aux fans de construire et de reconstruire tout ce qu'ils peuvent imaginer.

Le Groupe LEGO a été fondé en 1932 à Billund, au Danemark, par Ole Kirk Kristiansen, son nom étant dérivé des deux mots danois LEg GOdt, qui signifient « Bien jouer ». Aujourd'hui, le Groupe LEGO demeure une entreprise familiale dont les produits sont vendus dans plus de 140 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, visitez : www.LEGO.com.

À propos de Right To Play :

Right To Play est une organisation mondiale qui protège, éduque et donne aux enfants les moyens de surmonter les défis en utilisant le pouvoir du jeu. Nous sommes la seule organisation mondiale de développement qui canalise le pouvoir du jeu pour changer la vie des enfants. Nous touchons 2,3 millions d'enfants chaque année dans 15 pays du monde, dont de nombreuses communautés indigènes du Canada, en les aidant à rester à l'école et à obtenir leur diplôme, à résister à l'exploitation et à surmonter les préjugés, à prévenir les maladies et à guérir suite à la violence et à la guerre. Pour en savoir plus, consultez le site www.righttoplay.ca.

À propos de True North Aid :

True North Aid est une organisation caritative canadienne enregistrée qui se consacre à servir et à soutenir les communautés indigènes nordiques et éloignées du Canada par un soutien humanitaire concret. Depuis 2009, leur mandat est d'aider les communautés à travers des initiatives et des projets établis sur huit pierres angulaires de soutien qui comprennent : l'autodétermination, la réconciliation, l'eau, la nourriture, la santé, le logement, l'espoir et l'éducation. True North Aid estime que l'autodétermination et l'espoir sont des éléments clés pour aider à réduire la pauvreté dans les communautés isolées.

