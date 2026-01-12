« Notre vision est que les enfants apprennent, construisent et codent ensemble, loin des salles de classe où ils travaillent individuellement sur des ordinateurs avec des écouteurs », a déclaré Atish Gonsalves, responsable des produits, informatique et IA, LEGO Education. Avec LEGO Education Informatique et IA, les élèves collaborent et travaillent en groupes de quatre, tandis que les enseignants animent des cours pratiques à l'aide de matériel prêt à l'emploi. Les ensembles sont spécialement conçus pour les groupes d'âges 5 à 7 ans, 8 à 10 ans et 11 à 13 ans. Ces ensembles comprennent des briques LEGO®, des briques intelligentes pouvant être connectées à des appareils numériques et des leçons qui sont accessibles aux débutants, mais qui offrent des possibilités infinies aux apprenants expérimentés.

« Construire l'avenir : rapport mondial sur l'enseignement de l'informatique et de l'IA » a révélé que de nombreux enseignants ne disposent pas des outils adéquats pour intéresser leurs élèves à ces concepts. En effet, plus de la moitié des enseignants dans le monde déclarent que les ressources actuelles « ennuient » les élèves, et près de la moitié affirment que l'informatique n'est pas accessible et ne correspond pas aux centres d'intérêt ou au quotidien des élèves. Alors que 69 % des enseignants dans le monde s'accordent à dire que la maîtrise de l'IA est essentielle pour l'avenir des élèves, 40 % déclarent que leurs écoles ne sont pas préparées à l'enseigner de manière responsable.

« L'avenir sera mené par des enfants qui ne se contentent pas d'utiliser la technologie, mais qui la comprennent, la remettent en question et, en fin de compte, construisent un monde meilleur grâce à elle, a déclaré Andrew Sliwinski, responsable de l'expérience produit chez LEGO Education. L'IA offre des possibilités d'apprentissage incroyables, mais elle doit être introduite avec intention et prudence. C'est pourquoi nous avons développé une solution pour la salle de classe fondée sur les valeurs du groupe LEGO en matière de sécurité, de confidentialité et de bien-être des enfants. Avec LEGO Education Informatique et IA, les enfants se familiarisent avec l'IA pour mieux comprendre le fonctionnement de cette technologie de manière sûre et responsable. »

LEGO Education propose une approche pratique et centrée sur les élèves afin d'enseigner efficacement les concepts de l'informatique en classe et de favoriser la maîtrise de l'IA, la créativité et l'autonomie des élèves. Le rapport a révélé que les enseignants apprécient l'apprentissage numérique sur écran, mais souhaitent davantage d'équilibre pour obtenir les meilleurs résultats d'apprentissage. Le programme LEGO Education comprend à la fois des leçons sans écran et des leçons qui combinent des briques physiques avec le logiciel Coding Canvas de LEGO® Education pour donner vie aux créations des élèves. Afin de comprendre pourquoi et comment la technologie fonctionne, les élèves construisent et expérimentent l'IA, apprenant ainsi à l'utiliser de manière plus significative et responsable. Cela marque un changement important dans la manière dont ces matières sont enseignées en classe.

Avec le lancement prochain de LEGO Education Informatique et IA et l'introduction récente de LEGO® Education Science et Technologie, LEGO Education conçoit des solutions qui fournissent aux écoles les outils dont elles ont besoin pour enseigner plus facilement et plus efficacement des matières qui ont souvent été déconnectées et inaccessibles à de nombreux élèves et enseignants. Dans le cadre de cette transition, la gamme LEGO® Education SPIKE™ sera retirée, y compris LEGO® Education SPIKE™ Prime et LEGO® Education SPIKE™ Essential. Pour obtenir plus de détails et connaître le calendrier, veuillez consulter le site LEGOeducation.com/SPIKE-retirement.

LEGO Education Informatique et IA sera disponible à partir d'avril 2026. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site LEGOeducation.com/CS-AI.

Informations clés sur les produits

Les ensembles seront disponibles pour trois groupes d'âge : 5 à 7 ans, 8 à 10 ans et 11 à 13 ans.

Chaque ensemble se compose d'une boîte empilable contenant des briques LEGO, des périphériques interactifs, des cartes de connexion, des câbles de recharge et des instructions de montage.

Le logiciel Coding Canvas de LEGO Education offre une expérience de codage intuitive basée sur des blocs de mots et d'icônes (disponible sur un navigateur Web ou sous forme d'application iOS). Coding Canvas de LEGO Education ne nécessite aucune connexion de la part des élèves et les données sont uniquement enregistrées localement.

L'accès gratuit et illimité au portail pour les enseignants en ligne comprend des documents de démarrage, des notes d'animation, des présentations en classe, des leçons alignées sur le programme scolaire et bien plus encore.

Les expériences collaboratives invitent les élèves à construire, coder et créer leurs propres interactions d'IA.

FIRST® LEGO® League Future Edition approfondit l'apprentissage de LEGO Education Informatique et IA en classe. FIRST LEGO League sera disponible en deux versions : l'édition Founders et l'édition Future. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et la disponibilité, veuillez consulter : LEGOeducation.com/FLL

Construire l'avenir : rapport mondial sur l'enseignement de l'informatique et de l'IA

Enquête menée auprès de 1 800 enseignants et administrateurs aux États-Unis, en Allemagne, en Corée du Sud et en Australie. Les personnes interrogées comprenaient des enseignants généralistes, des administrateurs américains et des spécialistes en informatique. L'enquête a été réalisée par Edelman DXI Research pour le compte de LEGO Education en août et septembre 2025.

Téléchargez le rapport complet (en anglais) : LEGOeducation.com/AI

À propos de LEGO® Education

LEGO® Education propose un apprentissage pratique et basé sur la recherche pour les élèves de 5 à 13 ans, combinant l'expertise des enseignants avec les briques LEGO® et des leçons conformes aux normes pédagogiques afin d'obtenir des résultats d'apprentissage significatifs. Ces expériences d'apprentissage, fondées sur la sécurité, la collaboration et la découverte pratique, encouragent les élèves à croire que toutes les matières et toutes les voies dans la vie sont à leur portée.

