LegalWills.ca, le fournisseur de testaments, procuration et de d'autres documents juridiques est maintenant disponible partout au Canada dans les deux langues officielles.

OTTAWA, ON, le 15 oct. 2020 /CNW/ - Près de 65% des adultes Canadiens n'ont pas de testament à-jour. Cette majorité des Canadiens n'auraient malheureusement aucun contrôle sur ce qui arriverait avec leurs biens quand ils décèderont.

Depuis l'an 2000, la compagnie de planification successorale d'Ottawa ; LegalWills.ca, a pour mission de rendre des documents juridiques tel qu'un testament ou les dernières volontés accessibles, abordables et compréhensibles à tous les Canadiens.

« Nous avons continuellement raffiné nos services pendant les dernières 20 années. Cette mise à jour est le plus gros changement jusqu'à maintenant. » dit Tim Hewson, Directeur-Général et cofondateur de LegalWills.

« Nous avons travaillé sans relâche pendant des années en collaboration avec des professionnels dans le domaine légal et juridique pour offrir ce service aux Canadiens d'un océan à l'autre et ce, dans les deux langues officielles. Offrir un service aux Canadiens dans les deux langues officielles a toujours été notre but et nous pouvons maintenant dire que nous donnons fièrement ce service. Tout le monde a droit à une planification successorale abordable peu importe la langue parlée ou la province ou le territoire où l'on vit. »

En plus du lancement de leur nouveau site en français, LegalWills.ca offre maintenant un service à la clientèle (téléphone et courriel) bilingue et la présence d'un avocat pouvant réviser vos documents légaux.

Legalwills.ca aide les Canadiens depuis plus de vingt ans et avec le lancement en août 2020 de leur service au Québec, les voilà les premiers à offrir le service de testament en ligne partout au Canada.

Ayant des bureaux au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, LegalWills offre depuis 20 ans aux citoyens de créer leur documents juridiques facilement, légalement, sécuritaire et de manière privée et ce, sans devoir payer les services onéreux d'un avocat.

Travaillant avec des avocats locaux, LegalWills developpe des services en ligne légaux de la plus haute qualité et ce, avec les lois selon les différentes juridictions. Vos documents seront supérieurs à ceux que vous pourriez faire à l'aide d'un programme à la maison. Tous vos documents légaux peuvent être gardé en privé et de façon sécuritaire et le tout en ligne.

