« Jason bénéficie de l'entière confiance de la famille Lee et est un rouage important de l'équipe de direction, tant sur le plan organisationnel que stratégique. Par cette nomination, nous entendons renouveler et consolider notre structure de gestion dans le but d'amener l'entreprise vers de nouveaux sommets ,» déclare Robin Lee, chef de la direction de Lee Valley.

M. Lee confirme par ailleurs qu'il continuera à assumer les fonctions de président du conseil du groupe d'entreprises Lee Valley et celles de président et chef de la direction de Veritas Tools, et qu'il collaborera étroitement avec Jason Tasse au sein des deux sociétés d'exploitation.

En cette période qui connaît un nombre record de fermetures d'entreprises partout au Canada, de difficultés d'approvisionnement et de pertes d'emploi massives, l'entreprise compte sur le savoir-faire de M. Tasse pour que Lee Valley (leevalley.com) poursuive son adaptation à la situation et innove dans sa réponse aux besoins changeants de sa clientèle.

La longue carrière et les nombreux échelons gravis par M. Tasse illustrent bien l'importance que l'entreprise accorde aux personnes dans l'application de son plan de relève.

«Mon attachement personnel et professionnel à Lee Valley, »précise M. Tasse, «tient à la culture familiale et à la fierté collective que suscite la marque. J'ai eu la chance d'évoluer au sein d'une entreprise aux principes rigoureux où des personnes formidables m'ont aidé à évoluer, tant sur le plan personnel que professionnel.»

Les réalisations de M. Tasse au cours de sa carrière chez Lee Valley comprennent notamment la mise en place de procédures et de systèmes majeurs, une planification stratégique à long terme, une transformation numérique, le choix de l'emplacement et de la conception du centre de distribution de 150 000 pieds carrés, un plan de gestion de la relève et une mise en valeur de la marque dont le plus récent exemple se trouve dans la campagne Passez à l'action (https://www.leevalley.com/fr-ca/decouvertes/publicites).

«Le succès dans la vente au détail repose sur deux fondements: l'âme et la mécanique de l'entreprise. L'âme, c'est tout ce qui est intangible, comme l'identité de marque ainsi que les valeurs et la culture d'entreprise. La mécanique, ce sont les rouages concrets que sont les processus, les bâtiments, le matériel et, bien sûr, les produits,» déclare M. Tasse.

«Depuis le premier jour, Lee Valley a fait de l'âme de l'entreprise sa priorité numéro 1. Nous travaillons tous les jours à en améliorer la mécanique, mais jamais au détriment de l'âme. C'est ce qui nous permet d'entretenir un contact privilégié avec notre clientèle.»

Selon M. Tasse, une approche multicanal, la volonté de s'adapter en mettant les efforts nécessaires et un peu de chance sont les clés du succès de Lee Valley, particulièrement au cours de la dernière année.

Malgré les défis de mise en œuvre encourus, l'entreprise s'efforce de respecter sa planification stratégique, par exemple en créant une plateforme numérique et en veillant à répondre adéquatement aux nouveaux besoins exprimés par la clientèle qui de plus en plus souhaite créer et partager des projets.

Fondée en 1977 par Leonard et Lorraine Lee, Lee Valley est devenue la référence en matière d'outils de travail du bois et de jardinage de qualité. L'entreprise poursuit la diversification de sa gamme de produits uniques pour satisfaire une plus grande variété d'artisans.

La culture de l'entreprise repose sur les valeurs de la famille Lee, soit l'intégrité, l'équité et le respect d'autrui, qu'il s'agisse des employés, des clients ou des fournisseurs.

Les employés ont la liberté d'offrir les meilleurs conseils aux clients, même si ces avis ne favorisent pas une vente. En outre, l'entreprise partage ses profits avec le personnel.

Lee Valley compte aujourd'hui plus de 1000 employés, 20 magasins, de nouvelles catégories de produits et propose une expérience numérique améliorée pour poursuivre sa croissance et consolider sa réputation sur le marché canadien du commerce de détail.

Lee Valley a d'ailleurs reçu plusieurs récompenses de l'industrie : Reconnaissance de l'excellence du service à la clientèle - Global Retail Trends & Innovations; Meilleur employeur du Canada - Forbes; Prix WOW des meilleurs détaillants - Léger Marketing inc.; Prix Hommage 2018 - Conseil canadien du commerce de détail.

Pour plus de renseignements, rendez-vous à leevalley.com ou visitez nos réseaux sociaux: @outilsleevalley.

