Une nouvelle fonctionnalité pour appareil mobile accroît la protection contre la COVID-19 lors du magasinage en magasin

OTTAWA, ON, le 1er oct, 2020 /CNW/ - Lee Valley prend des précautions supplémentaires pour lutter contre la COVID-19 en magasin en lançant une nouvelle fonctionnalité pour appareil mobile. Intégrée au site Web de l'entreprise, le leevalley.com, cette dernière permet de magasiner sans contact dans les 20 magasins partout au pays.

Au cours des six derniers mois, Lee Valley a instauré une série de mesures de sécurité conformes aux recommandations des organismes de santé publique. Dans le but d'assurer la santé et la sécurité de ses clients, elle a notamment rendu obligatoire le port du masque ou du couvre-visage, fourni du désinfectant pour les mains et encouragé la distanciation physique. La mise sur pied de la cueillette express sur le trottoir a marqué le début de la transition visant à rendre les magasins Lee Valley sécuritaires et accessibles. Le lancement d'une nouvelle fonctionnalité pour appareil mobile constitue une mesure de protection supplémentaire pour garantir une expérience de magasinage sécuritaire en magasin.

« La santé et la sécurité de nos clients et de nos employés s'avèrent nos priorités absolues. Notre nouvelle fonctionnalité facile à utiliser accroît le niveau de protection en magasin pendant cette période sans précédent, a déclaré Jason Tassé, chef de l'exploitation de Lee Valley. Nous sommes ravis de lancer cette fonctionnalité pour appareil mobile dans l'ensemble de nos magasins au Canada. Il s'agit d'un moyen convivial pour nos clients de chercher des articles et d'en faire l'achat sans contact. ».

La fonctionnalité ne requiert aucun téléchargement et est facile à utiliser puisqu'il suffit aux clients en magasin de visiter le leevalley.com, de cliquer sur l'icône de code-barres, de sélectionner le magasin en question et de magasiner. Elle permet également de décoder le code-barres d'un article et de consulter sa description avant de décider de l'acheter ou non, qu'il s'agisse d'une perceuse ou d'une scie à queue d'aronde.

La fonctionnalité offre ainsi une expérience de magasinage sans aucun contact. Il n'est donc pas nécessaire de manipuler les articles en magasin et le passage de la commande s'effectue facilement. La mesure novatrice de Lee Valley vise à rendre les clients à l'aise de magasiner en magasin tout en assurant leur sécurité et celle des employés en tout temps.

Il sera possible de magasiner sans contact dans les 20 magasins du Canada dès le 1er octobre. La fonctionnalité est compatible avec tous les appareils mobiles.

À propos de Lee Valley :

Fondée en 1977 par Leonard et Lorraine Lee, Lee Valley est devenue la référence en matière d'outils de travail du bois et de jardinage de qualité. Depuis, l'entreprise poursuit la diversification de sa gamme de produits uniques en collaborant avec des créateurs variés. La culture de l'entreprise repose sur les valeurs de la famille Lee, soit l'intégrité, l'équité et le respect d'autrui, qu'il s'agisse des employés, des clients ou des fournisseurs. Les employés ont la liberté d'offrir les meilleurs conseils aux clients, même si ceux-ci ne favorisent pas une vente. En outre, l'entreprise partage ses profits avec le personnel. Lee Valley compte aujourd'hui sur plus de 1000 employés, un nouveau magasin, des catégories de produits supplémentaires et une expérience numérique améliorée pour poursuivre sa croissance et consolider sa réputation au sein du marché canadien du commerce de détail. Pour en savoir plus, visitez leevalley.com.

SOURCE Lee Valley

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Steve Cristofaro, Directeur marketing, [email protected], T : 514-839-3359