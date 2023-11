Lebel-sur-Quévillon signe jusqu'en 2028

LEBEL-SUR-QUÉVILLON, QC, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Il y a quelques semaines, le syndicat représentant les cols bleus et les cols blancs de la Ville de Lebel-sur-Quévillon (SCFP 1293) ont signé le renouvellement de leur convention collective. La municipalité est située en Jamésie dans la région administrative du Nord-du-Québec.

« Nous devions trouver des solutions qui seraient gagnantes à la fois pour le syndicat et l'employeur. Les élu(e)s veulent une Municipalité offrant de bons services et nos membres demandent des conditions de travail décentes pour les maintenir à l'emploi. Nous avons répondu aux besoins des deux parties », de dire Geneviève Carrier, conseillère syndicale du SCFP.

Cette convention collective, d'une durée de six ans, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2028, prévoit des augmentations salariales de 19 % ainsi que l'amélioration de l'ensemble des primes. À compter de 2024, la contribution de l'employeur aux primes d'assurance médicaments sera également haussée. L'accessibilité aux congés sociaux a été améliorée et les salarié(e)s de bureau bénéficieront dorénavant d'un horaire de quatre jours et demi toute l'année.

La ville de Lebel-sur-Quévillon compte un peu plus de 2100 citoyens et citoyennes qui ont été parmi les plus touché(e)s par les feux de forêt au cours de l'été, ce qui a retardé la signature de la convention collective de quelques mois. Les personnes salariées, elles-mêmes évacuées pendant quelques semaines, auront, chacune à leur façon, fait en sorte que les services offerts à la population puissent reprendre le plus rapidement possible, avec professionnalisme et qualité.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, 514 831-3815, [email protected]