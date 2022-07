LA START-UP CANADIENNE S'IMPOSE DANS UN MARCHÉ DE 40 MILLIARDS DE DOLLARS AMÉRICAINS, AVEC UNE SOLUTION COMPLÈTE QUI ACCÉLÈRE PAR 10 FOIS L'EXPÉRIENCE AU POINT DE VENTE

MONTRÉAL, le 19 juill. 2022 /CNW/ - Leav, une start-up technologique canadienne qui fournit aux magasins une plateforme offrant un processus de paiement sans friction, a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé un accord avec le principal détaillant de lingerie fine la Vie en Rose, pour implanter Leav dans ses quatre magasins la Vie en Rose du centre-ville de Montréal et dans un magasin Bikini Village.

Leav est une solution novatrice et extrêmement fluide de paiement mobile en magasin, qui offre aux clients une expérience d'achat totalement nouvelle. Grâce à Leav, les détaillants peuvent réduire de quelques minutes chaque passage à la caisse, rendant l'expérience de paiement jusqu'à 10 fois plus rapide. Le processus simple en trois étapes permet aux clients de numériser simplement le ou les articles qu'ils souhaitent acheter, de payer avec leur carte de crédit préférée et de repartir avec leurs achats en main, sans avoir à télécharger une application. Les détaillants eux tirent profit de ce système intégré et voient leur efficacité augmenter, car leur personnel peut se concentrer sur les ventes et le service à la clientèle, ce qui rationalise les opérations.

Selon une étude récente d'Adyen, un fournisseur de paiement de premier plan, l'un des plus grands défis du commerce de détail est sans contredit le processus de paiement, coûtant aux détaillants nord-américains un montant estimé à 21,9 milliards de dollars américains. « Nous pensons que l'avenir du commerce de détail se trouve en magasin et qu'il suffit d'améliorer l'expérience du client. C'est exactement ce que fait Leav, en fournissant aux détaillants les outils nécessaires pour automatiser les tâches à faible valeur ajoutée afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment : les ventes et le service à la clientèle », a commenté Evgeny Grachev, cofondateur et chef de produit de Leav.

« Nous sommes ravis d'être le premier détaillant à s'associer à Leav. L'option de caisse en libre service dans certains de nos magasins permettra à notre personnel de passer plus de temps à aider les clients à trouver ce qu'ils cherchent. En tant que l'un des principaux détaillants de lingerie fine Canada, la Vie en Rose est fière d'être la première entreprise à commercialiser cette plateforme technologiquement avancée et facile à utiliser. Elle est conforme à nos valeurs qui consistent à offrir une expérience transparente et sans effort, où et quand les clients en ont besoin », a déclaré François Roberge, président et chef de la direction de la Vie en Rose.

À propos de Leav - L'automatisation pour l'avenir du commerce de détail en magasin.

Leav est une plateforme d'achat mobile qui permet aux clients de passer à la caisse sur leur téléphone, où qu'ils se trouvent dans le magasin, sans avoir à télécharger une application ou à créer un compte. L'avenir du commerce de détail se trouve en magasin, et Leav vise à concrétiser cette vision en fournissant aux détaillants un outil puissant qui leur permet de se concentrer sur les ventes et le service à la clientèle tout en redonnant du temps aux clients.

À propos de la Vie en Rose inc.

Fondée en 1985, Boutique la Vie en Rose inc. a su se démarquer comme leader canadien dans le domaine de la lingerie et des maillots depuis son acquisition en 1996 par François Roberge. Employant plus de 3 500 employés, l'entreprise basée à Montréal compte plus de 273 magasins à travers le Canada sous deux bannières distinctes, la Vie en Rose et Bikini Village. La première s'adresse aux personnes à la recherche de sous-vêtements, lingerie, vêtements de détente et de nuit, ainsi que de maillots et vêtements de plage de qualité à prix abordables. La seconde se positionne comme LA destination de choix pour trouver la meilleure sélection de maillots de bain, de vêtements de plage et d'accessoires de marques réputées internationales pour femmes et pour hommes. Boutique la Vie en Rose inc. est un véritable exemple de réussite canadienne qui connaît une expansion à l'international depuis 2004 avec l'ouverture de plus de 375 boutiques la Vie en Rose dans 19 pays.

