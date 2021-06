MONTRÉAL, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation Pierre Elliott Trudeau est heureuse d'annoncer la sélection de quinze chercheur.se.s doctorant.e.s de premier plan, provenant de tout le Canada et du monde entier, comme boursier.e.s 2021 pour son programme de leadership. Ces boursier.e.s interdisciplinaires et axé.e.s sur la communauté font preuve d'audace et d'innovation, et sont issu.e.s de tout un éventail de disciplines : médecine, études politiques, santé internationale, droit et religion.

En bref

Des 643 candidatures reçues, la Fondation a interviewé 102 demi-finalistes et invité 36 finalistes à des entrevues individuelles. Au cours du processus, les candidat.e.s ont répondu à des questions ardues, participé à des entrevues de groupe, effectué des études de cas et été évalué.e.s par des universitaires de premier plan et d'ancien.ne.s boursier.e.s de la Fondation.

Ces 15 boursier.e.s remarquables, représentant 13 universités, ont été choisi.e.s selon leur excellence universitaire, leur leadership et leur engagement, ainsi que leur ouverture à une pluralité de perspectives, leur agilité et leur résilience. La diversité est particulièrement bien représentée au sein de ce groupe, qui comporte aussi une proportion significative de francophones. Cinq boursier.e.s de ce groupe proviennent d'universités internationales de renom en plus de ceux et celles qui étudient dans des universités canadiennes.

Excellence inclusive et leadership engagé

Ces boursier.e.s incarnent l'engagement de la Fondation envers les principes d'excellence inclusive et de leadership engagé, essentiels à un dialogue réel avec les communautés de tout le pays et au développement du progrès autour d'une pluralité de perspectives. Dans la programmation de la Fondation, ces principes se révèlent dans les Espaces de courage, des lieux de débat vigoureux et de célébration des différences. Ces derniers peuvent certes entraîner des discussions difficiles et parfois inconfortables, c'est pourquoi ils sont soutenus par un filet de sécurité de respect mutuel, de politiques solides et du Code de vie en communauté de la Fondation.

Au cours des trois prochaines années, en plus de la formation en leadership, la Fondation offrira aux boursier.e.s 2021 un généreux soutien financier, des ressources académiques, des occasions de mentorat et une formation en leadership personnalisée conçue pour les aider à métamorphoser positivement leurs communautés et leurs institutions universitaires.

Citations

« Notre processus de sélection est conçu pour mettre au jour des leaders universitaires d'un nouveau genre. Les candidat.e.s sont évalué.e.s non seulement sur leurs aptitudes académiques, mais aussi leur curiosité, leur créativité, leur esprit entrepreneurial, leur résilience ainsi que leur intérêt et leur ouverture envers une grande diversité d'opinions et de perspectives. »

- Pascale Fournier, présidente et chef de la direction de la Fondation

Les boursier.e.s 2021

Nom Région Université Discipline Roxana Akhmetova International Université d'Oxford Études des migrations María Juliana Angarita Bohórquez Québec Université du Québec à Montréal Muséologie, médiation, héritage Monique Auger Colombie-Britannique Université de Victoria Interdisciplinaire (sciences de la santé et travail social) Prativa Baral International Université Johns Hopkins Santé internationale - systèmes de santé Lydie C. Belporo Québec Université de Montréal Criminologie Étienne Cossette-Lefebvre Ontario Université de Toronto Droit Anick Desrosiers Québec Université McGill Travail social Raphaël Grenier-Benoit International Université d'Oxford Droit Jasmine Cassy Mah Atlantique Université Dalhousie Médecine interne (gériatrie) Bryon Maxey Ontario Université de Toronto Étude de la religion Kowan O'Keefe International Université du Maryland, College Park Études de politiques Joshua Okyere Prairies University of Manitoba Peace and Conflict Studies Chanelle Robinson International Boston College Théologie Cristina Wood Ontario Université York Histoire

Boursière Mary-Jean Mitchell Green / Fondation Pierre Elliott Trudeau

Kylie Heales Alberta University of Alberta Strategic Management & Organizations

À propos de la Fondation Pierre Elliott Trudeau

La Fondation Pierre Elliott Trudeau est un organisme de bienfaisance indépendant et sans affiliation politique créé en 2001 pour rendre hommage à l'ancien premier ministre. Avec l'appui de la Chambre des communes, le gouvernement du Canada lui a confié en 2002 la gestion du Fonds pour l'avancement des sciences humaines et sociales. La Fondation bénéficie aussi du soutien de ses donateur.rice.s. Grâce à ses bourses doctorales, ses fellowships, son programme de mentorat et ses événements publics, la Fondation suscite la réflexion et l'engagement relativement à quatre thèmes cruciaux pour les Canadien.ne.s : les droits de la personne, la citoyenneté responsable, le Canada et le monde, et les populations et leur environnement naturel. www.fondationtrudeau.ca

SOURCE Fondation Pierre Elliott Trudeau

Renseignements: Frédérique Lorrain, 450-702-0339, [email protected]

Liens connexes

https://www.fondationtrudeau.ca/