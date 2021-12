Le Québécois Groupe Canva élargit son expertise pancanadienne grâce à l'acquisition de la firme Intergraphics Decal à Winnipeg

MONTRÉAL, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Groupe Canva, société québécoise de portefeuille dynamique dans le domaine de l'identification et des communications visuelles qui s'appuie aujourd'hui sur 350 artisans, annonce l'acquisition de l'entreprise manitobaine Intergraphics Decal. Au service de plus de 5000 clients situés au Canada, aux États-Unis et au Mexique, l'entreprise poursuit ainsi son expansion grâce à une offre de services clés en main et hauts de gamme reliés à la sérigraphie, la lithographie et l'impression numérique.

Une entreprise en expansion

Au cours des trois dernières années, Groupe Canva a vu son chiffre d'affaires tripler, notamment durant la pandémie, grâce à l'accompagnement de ses clients des secteurs agroalimentaires, pharmaceutiques, de la quincaillerie et des véhicules récréatifs. La récente acquisition s'inscrit dans cette lancée, augmentant le chiffre d'affaires du Groupe de 25 %. « Pour le Groupe Canva, il devenait impératif de s'unir à d'autres chefs de file canadiens pour mieux servir nos clients et exécuter nos mandats nationaux, affirme Hugo Leclair, président du Groupe Canva. Déjà bien établie au Manitoba, la société Intergraphics Decal sera notre base stratégique pour servir nos clients de l'Ouest canadien et du Midwest américain. »

Des services de précision

Plus qu'un simple imprimeur, le Groupe Canva se démarque par ses solutions d'impression de grande précision sur une multitude de surfaces, mais également en offrant un éventail de services connexes dont la conception, la mise en kit, l'emballage et l'entreposage, la gestion de stock, la distribution multipoint et l'installation. Grâce à un parc d'équipements de haut vol, dont une imprimante Fuji X3 haute vitesse robotisée, l'entreprise s'impose comme une référence dans son domaine d'expertise. Évoluant selon une marque employeur forte, le Groupe Canva mise également sur une approche écoresponsable lors de ses achats de produits, matériaux, équipements ainsi que dans la gestion des résidus.

À propos du Groupe Canva

Issu de 12 entreprises complémentaires acquises depuis 2008 dans le domaine de l'identification et des communications visuelles, le Groupe Canva opère aujourd'hui sous cinq marques : Décalcomanie Artistic (Montréal), Flash Grafix (Laval), Idenco Canada (Boucherville), Intergraphics (Winnipeg) et Mirazed (Saint-Hubert). Au cours des dernières années, en concentrant ses activités similaires aux mêmes endroits, la société a considérablement optimisé ses opérations et ses espaces de travail. Au regard de l'augmentation de ses ventes et de ses capacités de production, le Groupe Canva est aujourd'hui un véritable modèle en matière de transfert d'entreprises réussi.

