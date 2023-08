PALO ALTO, Californie, 17 août 2023 /CNW/ - Sciton Inc., un important fabricant de lasers médicaux et esthétiques et de sources lumineuses, est fier d'annoncer l'obtention d'une licence de Santé Canada pour le traitement des lésions épidermiques avec sa pièce à main ProFractional. Cela comprend le traitement des lésions causées par le lichen scléreux et le lichen plan, ainsi que les lésions mélanocytaires et kératinocytaires.

Le lichen scléreux est une maladie chronique qui touche habituellement la région anogénitale et la majorité des personnes atteintes sont des femmes. Les lésions épidermiques causées par le lichen scléreux causent souvent des démangeaisons et de la douleur et peuvent entraîner beaucoup d'inconfort chez les personnes atteintes. Les lésions qui ne sont pas traitées correctement peuvent aussi augmenter le risque de développer un carcinome épidermoïde vulvaire. Bien qu'il n'y ait pas de traitement pour les lésions épidermiques causées par le lichen scléreux, le traitement de la peau atteinte au moyen de la pièce à main ProFractional de Sciton peut souvent aider à contrôler les symptômes, à prévenir les cicatrices et à réduire le risque potentiel de développer un cancer de la vulve.

« Il s'agit d'un jalon incroyable pour le Women's Health Group de Sciton et pour de nombreuses personnes au Canada qui souffrent actuellement des lésions débilitantes causées par le lichen scléreux. Nous sommes très fiers de contribuer à aider ces patients et de leur offrir des options pour soulager leurs symptômes », a déclaré Rita Capaldi, directrice générale du Women's Health Group à Sciton.

La docteure Josée Parent, gynécologue, propriétaire de la Clinique médicale Uro-Gynéco de Val d'Or au Québec, a tenu ses propos :« depuis cinq ans, nous offrons aux femmes et aux hommes un traitement au laser ProFractional pour les lésions causées par le lichen scléreux. Nous avons commencé avec des personnes qui ne répondaient pas au traitement habituel à la cortisone, mais maintenant, nous l'offrons à tout le monde parce que les résultats cliniques ont dépassé nos attentes. »

Sciton continue de travailler avec Santé Canada pour fournir aux praticiens la technologie la plus sûre et la plus efficace pour répondre aux préoccupations des femmes en matière de santé. Pour de plus amples renseignements sur le dispositif laser ProFractional de Sciton et les avantages du traitement des lésions épidermiques, y compris les lésions du lichen scléreux, veuillez consulter le site https://scitonlasers.ca.

À PROPOS DE SCITON

Sciton, Inc., située à Palo Alto, en Californie, est une entreprise d'appareils médicaux appartenant entièrement à ses employés, fondée en 1997 par les cofondateurs Jim Hobart, Ph. D., et Dan Negus, Ph. D. Sciton s'engage à fournir des solutions laser et lumineuses de premier ordre aux professionnels de la santé qui veulent une durabilité, une performance et une valeur supérieures. Sciton offre des dispositifs esthétiques et médicaux pour la santé des femmes, le relissage et la revitalisation de la peau fractionnels ou complets, la photothérapie, les lésions vasculaires et pigmentaires, la réduction des cicatrices, l'acné, le remodelage du corps et la réduction de la pilosité. Sciton exerce ses activités dans le monde entier, avec des opérations directes en Australie, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et des partenaires distributeurs dans plus de 45 pays. Pour obtenir de plus amples renseignements et une liste complète des systèmes Sciton, visitez scitonlasers.ca.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/385815/Sciton_Logo.jpg

SOURCE Sciton, Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Olivia Bacon, [email protected]