Le Willis College, un établissement canadien, lance une initiative de cybersécurité militaire financée par le MDN en Jordanie

OTTAWA, ON et AMMAN, Jordanie, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Le Willis College, le plus ancien collège carrière du Canada, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat international stratégique visant à mettre en œuvre un programme transformateur de développement des capacités en matière de cybersécurité à l'intention des Forces armées jordaniennes (FAJ).

Les cours du Willis College, une référence dans le domaine, serviront de base pour mettre en place un parcours de formation en cyberdéfense de haut niveau à l'Université technique Al-Hussein (UTH) d'Amman. En certifiant les membres du corps enseignant local de l'UTH en tant qu'autorités techniques, ce partenariat permettra de doter le personnel des FAJ de compétences en cyberdéfense conformes aux normes internationales, et le programme est appelé à se transformer en pôle national de formation permanent et autonome pour la Jordanie.

Un multiplicateur de force stratégique pour la diplomatie militaire canadienne

Ce projet est financé par le Programme d'instruction et de coopération militaires (PICM) du ministère de la Défense nationale (MDN), dans le cadre duquel de la formation militaire et des programmes de renforcement des capacités subventionnés sont offerts à plus de 60 pays partenaires non membres de l'OTAN.

Il ne s'agit pas d'un simple programme de formation en classe type : cet investissement structurel constitue un multiplicateur de force numérique essentiel pour la sécurité du Canada et l'assistance militaire, puisqu'il renforcera les réseaux qui soutiennent la sécurité frontalière et la stabilité régionale au Moyen-Orient.

Ce projet témoigne de l'engagement du Canada à renforcer ses relations bilatérales en matière de défense avec la Jordanie, partenaire de longue date dans la région. Dans un contexte où les enjeux de sécurité évoluent rapidement à l'échelle mondiale, le Canada et la Jordanie partagent la volonté de renforcer leurs capacités à détecter et à contrer les menaces nouvelles et émergentes dans tous les domaines.

Dans le cadre de l'opération AMARNA, la mission militaire du Canada au Moyen-Orient, le MDN continuera à soutenir les efforts de la Jordanie visant à accroître les capacités des FAJ par le biais de la formation militaire, d'exercices et de projets de renforcement des capacités.

Un héritage d'innovation en matière de défense mis à profit à l'étranger

Ce déploiement international constitue une évolution naturelle pour le Willis College et reflète directement son rôle de longue date en tant que partenaire de formation de confiance des Forces armées canadiennes (FAC). À titre de prestataire de formation de premier plan du Programme d'instruction et d'études subventionnées à l'intention des militaires du rang (PIESMR) du Canada, le Willis College est depuis des années à l'avant-garde de l'enseignement dans le domaine de la défense, formant des générations de militaires chargés de protéger les frontières numériques du pays.

Fort de cette expertise approfondie en instruction individuelle et éducation (II et E) dans le secteur militaire, le Willis College exporte désormais son programme d'études spécialisé afin de combler les lacunes critiques en matière de défense au Moyen-Orient.

« Notre collaboration avec le MDN pour former la prochaine génération de cyberopérateurs canadiens constitue le fondement de cette expansion internationale, a ajouté Henri Devlin, président et directeur général du Willis College. Nous sommes honorés de proposer cette même formation rigoureuse et axée sur les résultats à nos partenaires jordaniens, afin de veiller à ce qu'ils disposent du "centre de gravité" institutionnel nécessaire pour se défendre contre les cybermenaces modernes. »

Lutter contre l'« exode des cerveaux » : la stratégie de l'UTH

Les opérations militaires modernes s'appuyant de plus en plus sur des réseaux sécurisés dans un contexte régional marqué par une évolution rapide des menaces, cette initiative offre une occasion unique d'aligner la formation spécialisée en cyberdéfense sur des normes militaires internationales rigoureuses, telles que celles de l'OTAN et de l'ONU, renforçant ainsi les capacités opérationnelles conjointes et l'interopérabilité.

Afin d'assurer la pérennité à long terme du projet, le Willis College a adopté un cadre unique visant à lutter contre l'« exode des cerveaux » - un défi courant au sein des organisations militaires où les opérateurs hautement qualifiés changent fréquemment d'affectation, emportant avec eux leurs compétences. Au lieu de former exclusivement le personnel militaire en rotation, le Willis College certifiera les membres permanents du corps enseignant de l'UTH en tant qu'« autorités techniques ». Cette approche ancrera l'expertise de pointe en cybersécurité dans l'écosystème technique jordanien, créant ainsi un bassin continu et prévisible d'opérateurs militaires qualifiés.

« Si l'UTH a été sélectionnée pour ce programme, c'est parce que notre corps enseignant en cybersécurité et nos laboratoires de recherche appliquée atteignent déjà les normes de qualité attendues pour ce type de formation, a déclaré le professeur Ismael Al-Hinti, recteur de l'Université technique Al-Hussein. En certifiant nos enseignants en tant qu'autorités techniques, nous mettons en place, en Jordanie, un centre permanent dédié à la formation avancée en cyberdéfense - un centre qui s'appuie sur l'expertise canadienne et qui continuera à servir le pays bien au-delà d'un simple cycle de formation. »

Promouvoir l'avancement des femmes, la paix et la sécurité (FPS)

Outre sa rigueur technique, le cadre stratégique du projet a été conçu pour être en phase avec l'engagement du Canada à faire progresser la mise en œuvre du Programme mondial sur les femmes, la paix et la sécurité par le recours à l'Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) et aux stratégies mondiales de prise en compte des questions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes. Dirigée par des femmes occupant des postes de direction au Willis College, cette initiative promeut l'avancement des femmes dans le domaine de la défense de pointe, ce qui favorise la constitution d'équipes inclusives et une meilleure compréhension des menaces et des risques en matière de défense et de sécurité.

Afin de réduire au minimum les préjugés sexistes dans le domaine de la cybersécurité et de viser une compréhension optimale des menaces et des risques, l'UTH et le Willis College recourront à une analyse intersectionnelle et assureront un travail de représentation constant auprès de la direction des FAJ pour que des places dans la formation soient réservées à des officières et des sous-officières. Le programme de formation lui-même englobera divers scénarios illustrant différentes menaces et différents risques, et l'UTH accordera la priorité au déploiement de femmes membres du corps enseignant technique afin d'offrir du mentorat aux femmes œuvrant dans les FAJ.

À propos du Willis College

Fondé à Ottawa en 1866, le Willis College est le plus ancien collège carrière agréé du Canada. Fort d'un héritage de 160 ans, il propulse des carrières enrichissantes et concrètes qui renforcent les communautés et dynamisent le marché du travail. S'appuyant sur un réseau national de campus, une offre de formations diversifiée et des relations solidement ancrées avec la défense nationale et le secteur privé, le Willis College prépare les apprenants pour les emplois stratégiques d'aujourd'hui et de l'avenir.

À propos de l'Université technique Al-Hussein (UTH)

L'Université technique Al-Hussein (UTH) est une université technique de recherche appliquée située en Jordanie, qui a été créée en 2016 à l'initiative de la Crown Prince Foundation (CPF) afin de combler le fossé qui existait entre l'éducation et l'emploi. Basée à Amman, elle propose des programmes adaptés aux besoins des entreprises dans les domaines de l'ingénierie, de la technologie, de l'informatique et de l'architecture, axés sur un apprentissage pratique dans des laboratoires de calibre professionnel. En collaboration avec des institutions nationales, des entreprises et des partenaires internationaux, l'UTH renforce les capacités locales dans les secteurs prioritaires de la Jordanie, en formant des diplômés dotés des compétences techniques requises pour répondre à la demande du marché et pour soutenir le développement économique et technologique du pays.

SOURCE Willis College

Personne-ressource pour les médias : Lauren Redman, Vice-présidente, Marketing et communications, Willis College, [email protected], www.williscollege.ca