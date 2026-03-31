Les classiques du menu de BK® Canada sont meilleurs que jamais, avec des améliorations apportées à l'emblématique Whopper®, aux frites, aux bouchées de poulet et aux rondelles d'oignon.

TORONTO, le 31 mars 2026 /CNW/ - Burger King® Canada élève la barre en revisitant quatre grands classiques de son menu, car rien n'est plus important que d'offrir aux Canadiens des aliments au goût exceptionnel. Le Whopper®, les frites, les pépites de poulet et les rondelles d'oignon ont tous été améliorés -- non pas réinventés, mais perfectionnés de façon à ce que les invités goûtent la différence dès la première bouchée.

Burger King : Comme Jamais Auparavant (Groupe CNW/Burger King Canada)

Le Whopper : Déjà le burger le plus emblématique de BK Canada, le Whopper a été davantage peaufiné pour offrir une meilleure expérience. Préparé avec plus de 1/4 lb de bœuf 100 % grillé à la flamme* et des ingrédients frais coupés à la main, il est désormais servi dans un pain de qualité supérieure, au goût amélioré, et présenté dans une boîte afin de garantir qu'il arrive aux invités exactement comme à sa sortie de la cuisine.

Déjà le burger le plus emblématique de BK Canada, le Whopper a été davantage peaufiné pour offrir une meilleure expérience. Préparé avec plus de 1/4 lb de bœuf 100 % grillé à la flamme* et des ingrédients frais coupés à la main, il est désormais servi dans un pain de qualité supérieure, au goût amélioré, et présenté dans une boîte afin de garantir qu'il arrive aux invités exactement comme à sa sortie de la cuisine. Les frites : Les nouvelles frites de BK Canada sont coupées en fines lamelles, parfaitement salées, et conçues pour offrir l'équilibre idéal entre un extérieur croustillant et une texture intérieure moelleuse et naturelle de la pomme de terre. Résultat : une frite savoureuse à elle seule ou en parfait accompagnement de n'importe quel repas.

Les nouvelles frites de BK Canada sont coupées en fines lamelles, parfaitement salées, et conçues pour offrir l'équilibre idéal entre un extérieur croustillant et une texture intérieure moelleuse et naturelle de la pomme de terre. Résultat : une frite savoureuse à elle seule ou en parfait accompagnement de n'importe quel repas. Les bouchées de poulet : Préparées avec du poulet provenant de fermes canadiennes et enrobées d'une nouvelle panure croustillante de style tempura, les bouchées de poulet améliorées proposent un croquant nettement supérieur ainsi qu'un centre plus juteux et savoureux. En somme, il s'agit des meilleures bouchées jamais servies par BK Canada.

Préparées avec du poulet provenant de fermes canadiennes et enrobées d'une nouvelle panure croustillante de style tempura, les bouchées de poulet améliorées proposent un croquant nettement supérieur ainsi qu'un centre plus juteux et savoureux. En somme, il s'agit des meilleures bouchées jamais servies par BK Canada. Les rondelles d'oignon : Déjà favorites des amateurs, les rondelles d'oignon de BK Canada sont maintenant encore meilleures. Grâce à une panure croustillante de style tempura et à de véritables tranches d'oignon à l'intérieur, chaque bouchée offre un croquant et une saveur irrésistibles.

« Le Whopper a toujours établi la référence en matière de saveur grillée à la flamme, et désormais, cette norme s'applique à tout ce que nous servons. Les Canadiens qui ne nous ont pas visités depuis un moment, ou qui ne nous ont jamais essayé, vivront une expérience exceptionnelle, et ceux qui viennent chaque semaine adoreront ces versions revisitées de leurs produits préférés », a déclaré Tom Curtis, président de Burger King États-Unis et Canada.

Le menu amélioré est offert dans les restaurants Burger King partout au Canada, ainsi que sur l'application et le site Web de BK Canada , à compter du 31 mars 2026.

*Poids basé sur une galette avant cuisson.

À PROPOS DE Burger King Canada

Fondée en 1954, la marque Burger King est une chaîne mondiale de restauration rapide reconnue pour la qualité et la valeur de ses produits, et comme le seul endroit où les invités peuvent savourer l'emblématique sandwich Whopper grillé à la flamme. Le réseau Burger King compte plus de 19 000 établissements dans plus de 120 pays. Presque tous les restaurants Burger King au Canada sont détenus et exploités par des franchisés indépendants, dont plusieurs entreprises familiales en activité depuis des décennies. Pour en savoir plus sur la marque Burger King Canada, visitez le site officiel au www.burgerking.ca et suivez-nous sur Facebook , Instagram , X et TikTok .

SOURCE Burger King Canada

Marie-Ève Gélinas, [email protected]