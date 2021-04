Tout comme sa version classique, le Whopper Impossible est grillé sur le feu et garni de tranches de tomates fraîches et d'oignons, de laitue, de mayonnaise crémeuse, de ketchup et de cornichons croquants, sur un petit pain au sésame grillé. La seule différence? La boulette à l'intérieur du Whopper Impossible est entièrement faite de plantes.

« Nous savons que les consommateurs canadiens recherchent plus de choix dans leur menu -- et que l'intérêt pour les aliments à base de plantes est à la hausse, dit Matt Wright, le directeur général de Burger King Canada. Nous sommes heureux de pouvoir miser sur l'élan de notre Whopper Impossible, qui a fait ses débuts aux États-Unis et poursuivi sa lancée en Ontario le mois dernier. Nous avions bien hâte de proposer le goût formidable de ce burger à notre clientèle canadienne d'un océan à l'autre. »

Le Whopper Impossible a été lancé aux États-Unis en 2019, et en Ontario en mars dernier, mais sera au menu dès aujourd'hui, le 12 avril, dans tous les restaurants Burger King participants au pays.

« Notre mission est de vendre les produits ImpossibleMC où la viande animale traditionnelle est vendue aujourd'hui, et en sa qualité de deuxième plus importante chaîne de hamburgers de restauration rapide au monde, Burger King pourra jouer un rôle immense dans l'accomplissement de cette mission, affirme Dennis Woodside, président de la société Impossible Foods. Le Whopper Impossible a connu un grand succès en Ontario jusqu'ici, et nous sommes ravis d'étendre sa disponibilité à l'échelle nationale. »



Selon le rapport Restaurants Brands for Good 2020 Year in Review de la société parente de Burger King, les clients qui ont choisi le Whopper Impossible en 2020 ont évité les émissions de gaz à effet de serre équivalant à ce qu'un véhicule de promenade moyen produirait en roulant sur une distance d'environ 530 millions de milles (plus de 850 millions de kilomètres).

À propos de BURGER KINGMD

Fondée en 1954, la marque Burger King est la deuxième plus grande chaîne de hamburgers de restauration rapide au monde. Maison natale du Whopper®, le système Burger King exploite plus de 18 600 emplacements dans plus de 100 pays. Près de 100 % des restaurants Burger King sont détenus et exploités par des franchisés indépendants, dont plusieurs sont des entreprises familiales en activité depuis des décennies. Pour en apprendre davantage sur la marque Burger King, veuillez visiter le site web de la marque Burger King à www.burgerking.ca ou suivez-nous sur Facebook , Twitter et Instagram .

À propos d'Impossible Foods

Établie dans la région de Silicon Valley en Californie, la société Impossible Foods fabrique de la viande et des produits laitiers délicieux et nutritifs à partir de plantes, avec une empreinte environnementale bien moindre que la viande animale. Cette société privée a été fondée en 2011 par Patrick O. Brown, M.D., Ph.D., professeur émérite de biochimie à l'Université de Stanford et ancien chercheur du Howard Hughes Medical Institute. Khosla Ventures, Bill Gates, Google Ventures, Horizons Ventures, UBS, Viking Global Investors, Temasek, Sailing Capital et Open Philanthropy Project comptent parmi les investisseurs de l'entreprise. Pour plus d'information, veuillez visiter impossiblefoods.com ou nous suivre sur Twitter , Facebook or Instagram .

Dossier de presse : www.impossiblefoods.com/media

SOURCE Burger King

Renseignements: Contact média Burger King : Alexandra Martineau, DDMG Communications, [email protected]; Contact média Impossible Foods : Esther Cohn, [email protected]