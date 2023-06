Ces deux marques très appréciées à l'échelle mondiale pour leur héritage artisanal lancent une gamme de vêtements et d'accessoires sur le marché

TORONTO, le 14 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Jameson, numéro un mondial du whiskey irlandais1, de concert avec la légendaire marque de vêtements de travail Dickies, annoncent le lancement de « Crafted Together » (Confectionnée ensemble) - une nouvelle collaboration qui s'inspire des vêtements de travail pour mettre maintenant sur le marché du Canada des vêtements et des accessoires. Dans « Crafted Together », Jameson et Dickies joignent leurs forces pour réunir, devant un verre de Jameson, leurs réseaux de créateurs des temps modernes dans le monde entier.

Le whiskey irlandais Jameson et Dickies lancent un nouveau partenariat mondial, Crafted Together, une collaboration qui met en vedette une édition limitée de bouteilles de Jameson et de vêtements de travail. (Groupe CNW/Corby Spiritueux et vins Limitée)

La collection « Crafted Together » est disponible sur 26 marchés mondiaux, dont le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Asie. Jameson et Dickies, caractérisées par leurs valeurs communes et leurs uniformes assortis, unissent les personnes animées d'un même esprit dans une collaboration qui fait honneur à l'appréciation commune de la communauté et qui rend hommage aux artisans modernes d'aujourd'hui.

Cette collection en édition limitée comprend des articles exclusifs, comme l'emblématique blouson Eisenhower de Dickies, ainsi que des salopettes, des tuques et des casquettes. Un nouvel imprimé sur mesure, qui rend hommage à l'icône originale de « l'homme au tonneau » de Jameson, associé à la marque depuis les années 1700, orne certains tee-shirts et chandails à capuchon. Le prix de détail suggéré pour ces articles s'échelonne de 20 $ à 80 $ CA.

« Le whiskey irlandais Jameson a été fondé en 1780 quand les vêtements de travail étaient l'uniforme des travailleurs qui se voyait souvent au pub local à la fin d'une journée de dur labeur, a expliqué Brendan Buckley, directeur mondial du marketing pour Jameson. Par ailleurs, Dickies, une marque de vêtements de travail de qualité très respectée, a vu le jour en 1922. L'artisanat et l'affinité renforcent ces deux marques et nous sommes ravis de matérialiser ce même esprit dans la collection "Crafted Together" de Jameson et Dickies. »

Le contenu de la nouvelle campagne a été réalisé à la distillerie de Middleton, dans le comté de Cork, en Irlande, par le photographe de Brooklyn, Rich Gilligan, né à Dublin, réputé pour son approche documentaire de la photographie de portrait et de mode. Cette création incarne une esthétique du vêtement de travail industriel de l'ère moderne et la fusion des communautés de Jameson et de Dickies.

« L'artisanat de qualité, un pilier de longue date de notre société Dickies, est profondément enraciné dans notre communauté artisanale, a affirmé Sarah Crockett, directrice du marketing de Dickies. Le partenariat de Dickies et de Jameson semble aller de soi, en raison de nos deux identités de marque et de notre ADN commune. Nous sommes ravis de collaborer avec Jameson pour commémorer l'histoire de nos marques et, ce qui le plus important, pour rendre hommage à nos loyaux clients. »

Les admirateurs de la marque peuvent acheter des articles de la collection en ligne, à www.dickies.ca/fr/jameson/, et trouver des bouteilles de whiskey Jameson, où figure l'étiquette de cette édition limitée, sur les étagères de vente d'alcool.

Les vidéos et les photos de la collection peuvent être téléchargées ICI.

À propos du whiskey irlandais Jameson

L'histoire du whiskey irlandais Jameson date de 1780, quand son fondateur John Jameson a établi une distillerie de whiskey à Dublin, fidèle à la devise familiale « Sine Metu » (sans peur). Jameson sélectionnait personnellement le seigle et les tonneaux et distillait son whiskey trois fois pour créer cet onctueux spiritueux, devenu le whiskey irlandais le plus vendu dans le monde aujourd'hui.

Allez à www.jamesonwhiskey.com/en-ca/jamesonxdickies/ ou suivez @JamesonWhiskey sur Facebook, Instagram et Twitter pour en savoir plus.

À propos de Corby Spiritueux et vins Limitée

Corby Spiritueux et Vins Limitée est l'un des chefs de file au Canada dans la commercialisation et la distribution de spiritueux, ainsi que dans l'importation de vins. Le portefeuille des marques de Corby inclut certaines des marques les plus renommées et prestigieuses au Canada, comme les whiskies canadiens J.P. Wiser'sMD, Lot No. 40MD, Pike CreekMD et Gooderham & WortsMD, ainsi que le rhum Lamb'sMD, la vodka Polar IceMD, les liqueurs McGuinnessMD et le gin UngavaMD. Grâce à son affiliation avec Pernod Ricard S.A., un chef de file mondial de l'industrie des spiritueux et vins, Corby représente également des marques phares à l'échelle internationale, comme la vodka ABSOLUTMD, les whiskies écossais Chivas RegalMD, AberlourMD et The GlenlivetMD, le whiskey irlandais JamesonMD, le gin BeefeaterMD, le rhum MalibuMD, la liqueur KahlúaMD, le champagne MummMD et les vins Jacob's CreekMD, StoneleighMD, Campo ViejoMD et KenwoodMD. En 2018, Corby a été nommée parmi les 50 meilleurs lieux de travail au Canada pour la septième année consécutive par la filiale canadienne de l'institut Great Place to WorkMD. Établie à Toronto (Ontario), Corby est cotée à la Bourse de Toronto sous les symboles CSW.A et CSW.B. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site Web ou nous suivre sur LinkedIn, Twitter (@CorbySW) et Instagram (@CorbySW).

À PROPOS DE DICKIES

Fondée en 1922 à Fort Worth, au Texas, Dickies se tient depuis plusieurs générations aux côtés de fiers travailleurs qu'elle équipe de vêtements de travail à toute épreuve et durables grâce auxquels ils ont pu créer et façonner notre monde. Marque de VF Corporation, Dickies a pris son essor pour représenter une communauté mondiale de personnes qui se sont inspirées du monde du travail traditionnel et l'ont fait le leur. En près de 100 ans et dans plus de 100 pays, une humble entreprise de vêtements de travail à ses débuts est devenue une force d'envergure mondiale qui réunit des mouvements culturels dans le respect rigoureux d'un style simple et d'une ingéniosité durable. Pour en savoir plus, veuillez consulter dickies.ca/fr/home.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la marque Dickies, veuillez suivre @dickies et @dickiesskate sur Instagram.

