MONTRÉAL, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Le prestigieux magazine international Condé Nast Traveler a récemment dévoilé les résultats de son enquête annuelle Readers' Choice Awards, et le Westin Montréal s'est distingué en figurant au 6e rang mondial dans la catégorie World Cities Hotels.

Cette reconnaissance s'ajoute à l'impressionnant palmarès de l'établissement, déjà certifié 4 diamants AAA, et confirme sa réputation d'hôtel urbain d'exception, plébiscité par les voyageurs pour son emplacement stratégique, son confort et son atmosphère raffinée.

« Être classé parmi les meilleurs hôtels urbains au monde est un honneur immense et un témoignage de la confiance que nous accordent nos invités », a déclaré Christopher Spear, directeur régional ventes et marketing au Westin Montréal. « Cette distinction souligne l'engagement constant de notre équipe à offrir une expérience inspirante et distinctive à chaque séjour. »

Le Westin Montréal : élégance et bien-être au cœur du Vieux-Montréal

Situé en face du Palais des congrès, le Westin Montréal propose 455 chambres et suites spacieuses avec Wi-Fi gratuit, une salle d'exercice ouverte 24 h, un sauna et une piscine intérieure. Son restaurant La gaZette séduit avec un menu créatif mettant en valeur les ingrédients frais. Avec plus de 47 500 pi² d'espaces de réunion lumineux répartis sur trois étages, l'hôtel s'impose également comme un lieu incontournable pour les congrès, événements corporatifs et grandes réceptions, dont La Grande Place, pouvant accueillir jusqu'à 1 000 invités.

Apprécié autant par les voyageurs d'affaires que par les visiteurs en quête d'une expérience authentique de Montréal, l'hôtel bénéficie d'un emplacement privilégié qui donne un accès direct au Vieux-Montréal et à ses principales attractions.

À propos des Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards

Depuis 1987, les Readers' Choice Awards de Condé Nast Traveler célèbrent l'excellence dans l'industrie du voyage. En 2025, plus de 757 000 lecteurs ont partagé leurs expériences pour dresser un palmarès des meilleurs hôtels, villes, îles, croisières et autres destinations à travers le monde. Véritable référence mondiale, ces prix sont considérés comme les plus anciens et les plus prestigieux honneurs décernés par les voyageurs eux-mêmes.

La liste complète des lauréats des Readers' Choice Awards 2025 est disponible sur cntraveler.com/rca et dans le numéro de novembre du magazine.

À propos du Westin Montréal by Marriott

Membre du portefeuille Marriott Bonvoy®, le Westin Montréal est un établissement hôtelier qui marie design moderne, hospitalité chaleureuse et services haut de gamme. L'hôtel est reconnu pour son atmosphère revitalisante, ses installations de bien-être et son emplacement privilégié au cœur du Vieux-Montréal.

Site web: https://www.marriott.com/fr/hotels/yulle-le-westin-montreal/

SOURCE Westin Montreal by Marriott

Source : Alice Razafindrazaka, Gestionnaire marketing, Westin Montréal, [email protected], 514 552-4833; Christoper Spear, Directeur régional ventes et marketing, Westin Montréal, [email protected]