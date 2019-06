Le VUS Haval F7 vient changer la donne de l'industrie automobile de la Russie et est le nouveau champion du transport urbain

La totalité de la production et de l'assemblage étant effectuée à la nouvelle usine Haval de Toula, en Russie, le fabricant automobile a dévoilé les modèles 1.5T et 2.0T lors du lancement. Déjà largement encensé par les consommateurs chinois, le Haval F7 conjugue une technologie automobile innovante à des caractéristiques de sécurité complètes, à une conception futuriste et élégante et au summum de l'espace et du confort. Ce nouveau venu redéfinira à coup sûr la conception et la production de VUS au sein de l'industrie automobile de la Chine.