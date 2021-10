L'obtention du niveau de certification le plus élevé pour un appareil de balayage à tunnel de grande dimension constitue une étape majeure pour la pénétration du marché du fret aérien mondial

MONTRÉAL, le 20 oct. 2021 /CNW Telbec/ - VOTI Detection Inc. (« VOTI » ou la « société ») (TSXV: VOTI), une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC, a annoncé aujourd'hui que son appareil de balayage à tunnel de grande dimension de modèle XR3D-15D s'était vu octroyer le niveau d'acceptation le plus élevé pour la certification relative au fret aérien et qu'il avait été ajouté à la section « Qualifié » de la Air Cargo Security Technology List (« ACSTL » - Liste des technologies de sûreté pour le fret aérien) par la Transportation Security Administration (« TSA ») des États-Unis. Il convient de rappeler que les appareils de balayage à tunnel de plus petite dimension VOTI XR3D-7D et XR3D-100D avaient obtenu la certification de la TSA en janvier 2020 et que l'appareil VOTI XR3D-6D l'avait obtenu en octobre 2019.

« L'octroi par la TSA du statut Qualifié aux appareils XR3D-15D change la donne pour notre société, a déclaré Daniel Ménard, chef de l'exploitation de VOTI Detection. Il nous place en bonne position pour desservir l'ensemble d'un nouveau créneau de marché et ouvre de nouvelles possibilités de croissance, surtout qu'il survient à l'aube de notre nouvel exercice. L'une de nos grandes priorités et une composante essentielle de notre stratégie globale de croissance est d'obtenir la certification de la TSA pour l'ensemble de notre parc d'appareils de balayage, et ce, afin de pouvoir pénétrer non seulement le marché du fret aérien des États-Unis, mais aussi le marché mondial. La certification par la TSA est la norme de référence au sein de l'industrie. Le fait que notre appareil à tunnel de grande dimension XR3D-15D, qui a la capacité de balayer des palettes entières, figure désormais sur la Air Cargo Security Technology List de la TSA nous positionne en vue de répondre à tous les besoins des transitaires et des transporteurs aériens de fret à l'échelle mondiale. »

À propos de VOTI Detection

VOTI Detection, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui est inscrite à la TSXV, est une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC. La technologie de VOTI produit des images par rayons X remarquablement nettes et plus révélatrices qui sont supérieures sur le plan de la concurrence tout en offrant des capacités rehaussées de détection des menaces et une expérience utilisateur améliorée. Depuis sa création, VOTI a installé des appareils de balayage (scanners) dans plus de 50 pays et a grandement consulté des agences gouvernementales et des spécialistes de la sécurité à l'échelle mondiale afin de développer des appareils riches en fonctions et faciles à utiliser qui répondent aux besoins évolués des opérations d'inspection de sécurité modernes. www.votidetection.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE VOTI Detection Inc.

Renseignements: Daniel Ménard, chef de l'exploitation, 514-782-1566, [email protected]

Liens connexes

https://votidetection.com/