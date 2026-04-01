Le vote par anticipation commence vendredi aux élections partielles fédérales dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne et University-Rosedale English
Nouvelles fournies parElections Canada
01 avr, 2026, 12:15 ET
GATINEAU, QC, le 1er avril 2026 /CNW/ -
- Le vote par anticipation aux élections partielles fédérales dans Scarborough-Sud-Ouest (Ontario), Terrebonne (Québec) et University-Rosedale (Ontario) aura lieu le vendredi 3 avril, le samedi 4 avril, le dimanche 5 avril et le lundi 6 avril.
- Les bureaux de vote par anticipation sont ouverts de 9 h à 21 h.
- Aux élections partielles fédérales, les électeurs peuvent voter seulement à leur bureau de vote.
- Les électeurs trouveront l'adresse de leur bureau de vote au verso de leur carte d'information de l'électeur. Ils peuvent aussi consulter elections.ca ou téléphoner au 1-800-463-6868.
- Pour voter, les électeurs doivent présenter une preuve d'identité et d'adresse. La liste des pièces d'identité acceptées se trouve en ligne.
- Les électeurs peuvent aussi voter d'avance :
- au bureau local d'Élections Canada dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne ou University-Rosedale en tout temps d'ici le mardi 7 avril, 18 h (heure locale);
- par la poste, en faisant une demande en ligne d'ici le mardi 7 avril, 18 h (heure locale), et en retournant leur bulletin spécial par la poste (des dates limites s'appliquent); s'ils votent par bulletin spécial dans leur circonscription, ils peuvent aussi retourner leur bulletin en personne à leur bureau local d'Élections Canada avant la fermeture des bureaux de vote le jour de l'élection.
- Élections Canada embauche des travailleurs électoraux pour pourvoir différents postes rémunérés aux élections partielles dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne et University-Rosedale. Toute personne qui aimerait jouer un rôle dans sa communauté peut poser sa candidature en ligne à elections.ca ou communiquer avec son bureau local d'Élections Canada pour se renseigner.
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SOURCE Elections Canada
Élections Canada - Relations avec les médias, [email protected]
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