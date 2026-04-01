GATINEAU, QC, le 1er avril 2026 /CNW/ -

Élections Canada embauche des travailleurs électoraux pour pourvoir différents postes rémunérés aux élections partielles dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne et University-Rosedale. Toute personne qui aimerait jouer un rôle dans sa communauté peut poser sa candidature en ligne à elections.ca ou communiquer avec son bureau local d'Élections Canada pour se renseigner.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

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SOURCE Elections Canada

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