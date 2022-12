Les électeurs qui s'isolent, qui ont des symptômes de COVID-19 ou qui ont été en contact avec une personne infectée doivent s'abstenir de se rendre dans un bureau de vote. De plus, ils sont fortement encouragés à présenter une demande de vote par bulletin spécial et à retourner leur bulletin par la poste. Ils doivent faire leur demande dès maintenant, afin que leur bulletin de vote rempli parvienne à Élections Canada au plus tard le lundi 12 décembre.