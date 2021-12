RICHMOND HILL, ON, le 1er déc. 2021 /CNW/ - Le Volvo C40 Recharge, le premier véhicule Volvo uniquement offert en version entièrement électrique, aura un PDSF de 72 600 $ au Canada. Ce dernier arrivé dans la famille de véhicules électriques de Volvo présente tous les avantages d'un VUS, mais avec un design plus bas et plus élégant. Il s'agit non seulement du premier modèle Volvo conçu uniquement en version entièrement électrique de l'histoire du constructeur, mais le Volvo C40 est aussi son premier modèle à offrir un intérieur sans cuir.