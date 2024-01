Ajout de connexions est-ouest entre deux pôles culturels en Amérique du Nord

TORONTO, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Porter Airlines célèbre aujourd'hui le début du service quotidien aller-retour entre l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international de Los Angeles (LAX), ce qui favorise une plus grande connectivité et des échanges culturels entre ces deux pôles urbains dynamiques.

Le transport est assuré par l'aéronef à la fine pointe de la technologie Embraer E195-E2 et cet itinéraire offre une configuration confortable de 132 sièges de classe économique deux par deux, ce qui garantit aux passagers des vols sans siège du milieu.

Avec une empreinte sonore 65 % plus faible et une consommation de carburant 25 % moins élevée par rapport à la génération précédente, l'E195-E2 est l'avion monocouloir le plus écologique sur le marché. En effet, il consomme moins de carburant par siège et par trajet que tout autre appareil de 120 à 150 places, et aucun autre aéronef monocouloir n'est aussi silencieux.

De la bière, du vin et des collations de qualité supérieure sont également offerts gratuitement à tous les passagers. Ceux qui choisissent le tarif tout inclus PorterRéserve ont droit à un enregistrement prioritaire, des sièges avec plus d'espace pour les jambes, des cocktails prémélangés de qualité supérieure et des repas frais et sains. Ces avantages font également partie du menu à la carte du tarif PorterClassique.

Le partenariat récemment annoncé par Alaska Airlines permet également aux passagers de profiter de la solide présence de Porter dans l'Est du Canada et offre plus d'options de connexion entre LAX et 11 des liaisons très courantes avec la côte ouest américaine depuis l'Alaska, notamment Portland, San Diego, Seattle et Phoenix.

Citations

« Le niveau de service qu'offre Porter aux passagers en classe économique sur cet itinéraire n'est égalé par aucune autre compagnie aérienne. Notre objectif d'offrir une expérience économique supérieure permet aux passagers de recevoir un traitement royal avant de plonger dans la trépidante vie culturelle de Toronto ou de Los Angeles. »

- Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial, Porter Airlines

« La nouvelle liaison quotidienne directe de Porter entre Los Angeles et Toronto favorisera de nouveaux partenariats commerciaux et contribuera à renforcer les liens interpersonnels déjà importants entre le Canada et la Californie du Sud. Nous sommes ravis d'accueillir Porter Airlines au sud de la Californie. »

- Zaib Shaikh, Consul général du Canada à Los Angeles.

« Nous sommes heureux d'accueillir Porter Airlines et son aéronef performant Embraer E195-E2 à l'aéroport international de Los Angeles. Ce nouveau vol et ce partenariat renforceront non seulement les liens existants entre le Grand Toronto et le sud de la Californie, mais offriront aux voyageurs une autre option pour découvrir l'offre d'activités commerciales et touristiques qui font la renommée de chaque région. »

- Michael R. Christensen, chef de l'exploitation et de la maintenance, Los Angeles World Airports.

« Los Angeles a été la quatrième destination transfrontalière la plus populaire au départ de l'aéroport Pearson de Toronto en 2023. Nous constatons que la demande pour les déplacements entre ces deux villes demeure élevée, ce qui rend l'entrée en service de Porter sur cet itinéraire vraiment intéressante tant pour l'aéroport que pour les passagers. »

- Kurush Minocher, directeur général, Expérience client et relations avec les compagnies aériennes, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

