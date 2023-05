MONTRÉAL, le 10 mai 2023 /CNW/ - Fort de son été 2022, qui a attiré plus de 4 millions de visiteurs, le Vieux-Port de Montréal annonce avec enthousiasme sa programmation estivale pour 2023. Avec plus de 70 activités au programme, les visiteurs pourront en profiter pour pleinement afin de célébrer cette belle saison vibrante et haute en couleur. Au Vieux-Port de Montréal, pas besoin d'aller loin pour s'évader!

« Nous sommes ravis de présenter une saison estivale riche en événements et expériences, qui met en lumière la variété des cultures et l'authenticité unique du Vieux-Port de Montréal. Nous sommes convaincus que cette programmation, axée sur le plaisir et la découverte, offrira des moments mémorables à tous nos visiteurs. » - Benoît Renaud, directeur du Vieux-Port de Montréal

« La programmation estivale du Vieux-Port de Montréal représente un atout majeur pour le rayonnement touristique de notre métropole. Les nombreux événements et activités proposés illustrent l'énergie créatrice et l'engagement du Vieux-Port à offrir des expériences uniques et inédites pour les gens de Montréal et les touristes du monde entier. » - Yves Lalumière, PDG de Tourisme Montréal

Des nouveautés à découvrir

L'été 2023 au Vieux-Port de Montréal s'annonce riche en nouveautés. Présenté par Studio PHI et Félix & Paul Studios, l'expérience immersive Space Explorers : L'INFINI revient à Montréal avec du nouveau contenu spectaculaire capté dans l'espace. En première mondiale, le nouveau spectacle sous chapiteau du Cirque du Soleil, ECHO, nous offre une performance spectaculaire alliant poésie, mise en scène, acrobaties audacieuses et technologie en explorant l'équilibre délicat d'un monde partagé entre les humains et les animaux. L'exposition au Centre des sciences de Montréal Hockey: plus rapide que jamais dévoile l'histoire et la science du hockey avec plus de 30 activités interactives. De plus, le Grand PoutineFest est complémenté cette année par une zone où les bières et les microbrasseries du Québec seront mises à l'honneur, offrant aux visiteurs une chance de découvrir et déguster des bières locales et artisanales en complément des délicieuses poutines proposées.

Festivals multiculturels et gourmands

Le Vieux-Port de Montréal célèbrera diverses cultures en commençant par le Festival Holi, inspiré par la Fête des couleurs de l'Inde, avec des musiques et rassemblements festifs des plus colorés. De plus, la cérémonie du 21 juin fera son retour dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones, mettant en avant leurs traditions et héritages culturels. Ensuite, Un Goût des Caraïbes mettra en lumière la culture antillaise, suivi du savoureux Festival Streetfood Montréal, réunissant les meilleures traditions culinaires, avec un accent sur la culture asiatique. L'ambiance conviviale du Grand PoutineFest, avec des camions de cuisine de rue, précédera Les Premiers Vendredis, en édition spéciale au Vieux-Port, offrant la plus grande terrasse éphémère de Montréal. Par la suite, l'envoûtant Festival Orientalys mélangeant cultures orientales et occidentales, puis le dynamique Festival AfroMonde, présentant musiques, danses et arts, célébrant la richesse des communautés afrodescendantes. Finalement, le Taco Fest offrira une fiesta de trois jours mettant en vedette la culture et la gastronomie mexicaines pour le plaisir des papilles de tous.

Des activités incontournables

Les visiteurs pourront découvrir les attraits incontournables de Montréal avec des activités palpitantes. Ils pourront monter à bord de la Grande Roue de Montréal pour une vue imprenable sur la ville ou oser la Tyrolienne MTL Zipline pour une expérience à couper le souffle. Ils pourront également s'offrir un moment de détente à bord de Bota Bota, spa-sur-l'eau, unique en son genre, ou admirer la ville depuis l'eau en embarquant à bord du Bateau-Mouche. Pour les plus aventuriers, Voiles en Voiles offre une expérience de parcours aérien et d'escalade, tandis que SOS Labyrinthe les mettra au défi à chaque visite avec un nouveau parcours chaque semaine.

Les classiques du Vieux-Port de Montréal sont de retour

Cet été, les classiques du Vieux-Port de Montréal sont de retour pour le plaisir des visiteurs. Ils pourront parcourir la promenade et les grands quais en famille ou entre amis à bord de quadricycles multiplaces inspirés des métropoles européennes. Les amateurs d'adrénaline auront l'opportunité de vivre des sensations fortes avec Saute-Moutons et ses expéditions dans les plus impressionnants rapides d'Amérique du Nord. Les visiteurs pourront également embarquer sur Le Petit Navire pour des excursions écologiques dans les bassins du Vieux-Port et le canal de Lachine. Enfin, une balade relaxante sur les eaux du bassin Bonsecours sera possible grâce à la location de pédalos, le tout entouré d'un somptueux panorama urbain montréalais.

La plage urbaine et sa programmation au rythme des flots

Les passionnés de yoga pourront se ressourcer grâce aux cours dispensés sur la Plage de l'Horloge, dans un cadre idyllique et apaisant. Par ailleurs, les soirées de feux d'artifice seront animées par des événements DJ qui créeront une ambiance électrisante. Ces moments festifs et mémorables offriront une expérience inoubliable pour tous les participants.

Mobilité durable et écoresponsable

Le Vieux-Port encourage la population montréalaise et les touristes à venir visiter le site en privilégiant le transport en commun ou les modes de transport actif. Plusieurs lignes d'autobus et stations de métro desservent le Vieux-Montréal et le Vieux-Port de Montréal, facilitant l'accès aux nombreux événements et activités. Pour ceux qui souhaitent traverser le fleuve, les navettes fluviales offrent une expérience originale et agréable, permettant de poursuivre leur promenade à vélo, en patins ou à pied tout en profitant d'une vue imprenable sur la ville et les environs. Ces navettes desservent Boucherville (Ligne N2), Pointe-aux-Trembles (Ligne N3), Varennes (Ligne N3), Île Sainte-Hélène (Lignes N4 et N5) et Longueuil (Marina) (Ligne N4), 7 jours sur 7 et de 6 h 45 à 23 h. Opter pour des modes de transport écologiques et alternatifs aide à diminuer l'impact carbone et à protéger l'environnement pour les générations à venir.

Un lieu pour se ressourcer

En plus de cette programmation exceptionnelle, le Vieux-Port de Montréal est également le lieu idéal pour simplement se promener et se ressourcer dans un cadre enchanteur. Fort de son engagement en matière d'écoresponsabilité et de responsabilité sociale, le Vieux-Port met un point d'honneur à offrir un espace accueillant et respectueux de l'environnement. L'ensemble des employés, qui contribuent au succès du site, seront ravis d'accueillir les visiteurs tout au long de l'été, pour leur faire vivre une expérience mémorable et chaleureuse, le Vieux-Port de Montréal saura leur faire dire « C'est ça l'été! ».

