MONTRÉAL, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Jake Lawrence, vice-président exécutif et chef des services financiers de Power Corporation du Canada (Power Corporation) (TSX : POW) (TSX : POW.PR.E), participera à une discussion informelle dans le cadre de la 24e conférence annuelle de la CIBC à l'intention des investisseurs institutionnels, région de l'Est, qui aura lieu le jeudi 25 septembre 2025, à 13 h 30 (heure de l'Est).

La webdiffusion audio en direct sera accessible, et ensuite archivée, dans la section Présentations et discours du site Web de Power Corporation au : www.powercorporation.com/fr/investisseurs/evenements-et-presentations/.

À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.powercorporation.com.

