Le Vérificateur général du Québec rend public le Plan stratégique 2019-2023

QUÉBEC, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le Vérificateur général a rendu public aujourd'hui le Plan stratégique 2019-2023. Celui-ci se distingue par une mission actualisée et par une vision résolument tournée vers l'avenir.

« Ce nouveau plan stratégique sera la pierre angulaire de toutes les actions que le Vérificateur général mettra en place au cours des quatre prochaines années pour s'assurer que l'argent confié aux ministères et aux organismes du gouvernement est géré adéquatement et de façon transparente. Le Vérificateur général doit demeurer le gardien de la confiance de la population », a déclaré la vérificatrice générale, Mme Guylaine Leclerc.

Constitué de deux orientations et de sept axes d'intervention, ce plan compte de nombreuses actions. Leur réalisation permettra au Vérificateur général de répondre aux préoccupations des parlementaires et de la population tout en continuant à se distinguer par son excellence. Ainsi, il pourra maximiser l'impact de ses travaux, donner une place de choix à ses employés et se démarquer par sa performance.

Le Plan stratégique 2019-2023 est le fruit d'un travail de collaboration et d'un consensus organisationnel. Il repose également sur des consultations menées auprès des membres de la Commission de l'administration publique et d'experts externes.

Le Vérificateur général, en bref

La Loi sur le vérificateur général encadre les activités de l'organisation et assure son indépendance. Le Vérificateur général réalise des missions d'audit législatif au sein des ministères et des organismes du gouvernement. L'audit législatif comporte trois principaux types de travaux : l'audit financier, l'audit de performance et l'audit de conformité. Le Vérificateur général doit aussi formuler son opinion sur la plausibilité des hypothèses et des prévisions présentées dans le rapport préélectoral que prépare le ministre des Finances avant la tenue de chaque élection générale.

