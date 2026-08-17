Le Vérificateur général du Québec publie son analyse détaillée portant sur le rapport préélectoral 2026

QUÉBEC, le 17 août 2026 /CNW/ -- La vérificatrice générale, Mme Christine Roy, a publié aujourd'hui son rapport intitulé Analyse détaillée du Vérificateur général du Québec portant sur le rapport préélectoral 2026. Elle y explique ses travaux et les bases sur lesquelles elle a fondé sa conclusion sur la plausibilité des hypothèses et des prévisions présentées dans le Rapport préélectoral sur l'état des finances publiques du Québec préparé par le ministre des Finances.

Les objectifs poursuivis par les travaux du Vérificateur général sont les suivants :

déterminer si les hypothèses et les prévisions ayant servi à établir le cadre financier et la dette présentés dans le rapport préélectoral 2026 sont plausibles en date du 10 juillet 2026 pour les années financières 2026-2027 à 2028-2029;

s'assurer que l'information présentée dans le rapport préélectoral 2026 est compréhensible, pertinente et comparable, et qu'elle renseigne adéquatement sur la situation économique et financière du Québec.

Plausibilité des hypothèses et des prévisions du rapport préélectoral

Dans l'ensemble, les hypothèses retenues et les prévisions relatives au cadre financier et à la dette présentés dans le rapport préélectoral sont plausibles pour les années 2026-2027 à 2028-2029. Des défis sont cependant présents en 2027-2028, défis qui s'accentuent en 2028-2029.

Nos travaux nous permettent notamment de conclure que :

Les prévisions s'appuient sur une croissance économique qui devrait être moins élevée que la tendance historique. Ce ralentissement s'explique notamment par la stagnation de la population, qui devrait ralentir la croissance de la demande intérieure, ainsi que par l'instabilité accrue du commerce extérieur alimentée entre autres par les enjeux tarifaires avec les États-Unis et les conflits à l'international.

Le ralentissement de la croissance des revenus totaux prévu par le ministère des Finances est cohérent avec la réduction de la croissance économique et la baisse de l'inflation prévues pour la période examinée.

Pour parvenir à atteindre l'équilibre budgétaire en 2029-2030, comme l'exige la Loi sur l'équilibre budgétaire , les prévisions des dépenses de portefeuilles reposent sur une diminution de la croissance des dépenses en 2027-2028, qui est encore plus marquée en 2028-2029, ce qui constitue un défi. Ces prévisions impliquent notamment la réduction ou la fin du financement d'activités et de programmes à compter de 2027-2028. Nous estimons les efforts budgétaires au moins à 2 milliards pour 2027-2028 et à 3 milliards pour 2028-2029. Pour 2028-2029, un écart à résorber de 1,85 milliard pourrait également s'ajouter aux efforts budgétaires à réaliser. Les éléments qui nous permettent tout de même de conclure que les prévisions des dépenses sont plausibles, notamment le pouvoir discrétionnaire de l'État sur certaines dépenses, sont exposés dans notre rapport.

, les prévisions des dépenses de portefeuilles reposent sur une diminution de la croissance des dépenses en 2027-2028, qui est encore plus marquée en 2028-2029, ce qui constitue un défi.

Des défis sont aussi présents au-delà des trois années examinées. En effet, une réduction additionnelle des dépenses est prévue dans le cadre financier pour 2029-2030 afin d'atteindre l'équilibre budgétaire. Cette réduction additionnelle repose sur des efforts budgétaires importants en raison de leur effet cumulatif, de la nécessité de les maintenir en 2030-2031 et de les pérenniser ensuite. De plus, la trajectoire de la réduction de la dette repose sur la capacité de maintenir ensuite l'équilibre budgétaire jusqu'en 2037-2038, et elle comprend une réduction importante des investissements en immobilisations, à un moment où leur état se détériore et que plusieurs projets sont envisagés.

Notre examen ne visait pas à évaluer les résultats qui seront atteints avec les sommes prévues dans le cadre financier en matière de qualité et de quantité de services à la population. Il ne visait pas non plus à évaluer si les prévisions permettraient de répondre à l'ensemble des besoins de la population et de combler les lacunes soulevées dans certains de nos mandats d'audit.

Qualité de l'information présentée

L'information présentée dans le rapport préélectoral est généralement compréhensible, pertinente et comparable. Dans l'ensemble, ce rapport renseigne adéquatement le lecteur sur la situation économique et financière du Québec. Toutefois, certains aspects doivent être améliorés. Il faudrait notamment que le cadre financier présente un surplus (déficit) comptable qui correspond à celui qui serait constaté dans les états financiers consolidés du gouvernement.

Le mandat du Vérificateur général du Québec

Le 20 avril 2015, l'Assemblée nationale confiait un mandat au ministre des Finances ainsi qu'à la vérificatrice générale; le but de ce mandat est de renforcer la transparence du gouvernement quant à la situation économique et financière du Québec avant la tenue d'élections générales. Ainsi, le ministre des Finances s'est vu confier la tâche de préparer et de publier un rapport présentant l'état des finances publiques avant la tenue de chaque élection générale. De son côté, la vérificatrice générale doit préparer un rapport de certification présentant sa conclusion sur la plausibilité des hypothèses et des prévisions contenues dans le rapport préélectoral.

Lien : Rapport (https://bit.ly/2V8R6mP)

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SOURCE Vérificateur Général du Québec

Source : Line-Sylvie Perron, directrice des communications, Téléphone : 418 569-1452, [email protected]; Pour information : Nomba Danielle, Conseillère experte en communication, Téléphone : 418 473-7646, [email protected]