Le Vérificateur général du Québec présente le tome de février 2025 de son rapport à l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - La vérificatrice générale, Mme Guylaine Leclerc, a rendu public aujourd'hui le tome de février 2025 du Rapport du Vérificateur général du Québec à l'Assemblée nationale pour l'année 2024-2025. Les travaux du Vérificateur général qui sont portés à l'attention des parlementaires ont notamment permis de dégager les conclusions suivantes.

CASA/SAAQclic : coûts, échéanciers et qualité

Les coûts du programme CASA, qui inclut le nouveau système informatique de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et la plateforme SAAQclic, ont augmenté de près de 500 millions de dollars et cette augmentation n'a pas été clairement communiquée aux décideurs. Lors du lancement du programme CASA, en 2017, son budget total sur dix ans était estimé à 638 millions de dollars. Selon les prévisions, ces coûts passeront à un minimum de 1,1 milliard de dollars d'ici mars 2027. La principale cause de cette augmentation est que la complexité de l'un des volets du nouveau système informatique (fonctionnalités liées aux permis, à l'immatriculation et au contrôle routier) a été sous-évaluée et son budget a connu une croissance de plus de 300 %.

Le programme CASA a été initié dans le but de permettre à la SAAQ de moderniser ses systèmes informatiques, et d'améliorer son offre de services en ligne aux particuliers et aux entreprises par l'entremise d'une nouvelle plateforme transactionnelle (SAAQclic). Mais la direction du programme n'a pas mené les tests nécessaires avant la mise en service du nouveau système informatique en février 2023. Lors de la confirmation de cette mise en service, en janvier 2023, près de 20 % des tests intégrés finaux n'avaient pas été réalisés. Certaines lacunes étaient pourtant connues avant la mise en service; tout au long de l'année 2022, différentes firmes ont produit des avis écrits indiquant que les retards dans la réalisation des tests ainsi que la qualité de ces derniers engendraient des risques importants.

Néanmoins, dans les redditions de comptes, la direction du programme affirmait que le développement se déroulait comme prévu, alors que des retards s'accumulaient et que des problèmes de qualité étaient perceptibles.

De fait, la mise en service du nouveau système informatique a entraîné des problèmes importants et n'a pas encore généré les bénéfices attendus. Deux ans après la mise en service, des problèmes persistent. De plus, la prestation de services au comptoir prend plus de temps qu'auparavant et les services en ligne de la plateforme SAAQclic sont utilisés par moins d'usagers de la route que les anciens services en ligne. En outre, la SAAQ n'est pas en mesure de déterminer si le programme CASA génère des bénéfices financiers supérieurs aux coûts engagés puisqu'elle ne suit pas les coûts liés à l'exploitation de son nouveau système informatique.

Impossibilité d'émettre une opinion sur les états financiers de la SAAQ pour l'année 2023

Les problèmes du nouveau système informatique ont eu un impact sur les états financiers de la SAAQ. Il n'y a pas eu de démonstration probante que ce système avait fonctionné correctement et que tous les contrôles requis avaient été en place pendant toute la durée de l'exercice financier. Cette situation a augmenté le risque de fraudes et d'erreurs. L'incidence généralisée de ces problèmes sur les états financiers en raison du grand nombre de postes touchés a mené le Vérificateur général à conclure à l'impossibilité d'exprimer une opinion sur les états financiers de la SAAQ pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2023.

Fin de mandat pour la vérificatrice générale Guylaine Leclerc

Ce tome est le dernier que présente la vérificatrice générale, Mme Guylaine Leclerc. Désignée pour un mandat non renouvelable de 10 ans en mars 2015, elle quittera l'organisation le 15 mars prochain. On retient notamment que c'est après son entrée en fonction que l'Assemblée nationale a confié au Vérificateur général la responsabilité de se prononcer sur la plausibilité des hypothèses et des prévisions présentées dans le rapport préélectoral que le ministre des Finances produit avant chaque élection générale. Ces travaux ont été réalisés en vue des élections de 2018 et de 2022.

Au cours de la dernière décennie, Mme Leclerc a accordé une place importante aux travaux du commissaire au développement durable dans ses orientations stratégiques. Depuis 2017, le commissaire dépose à l'Assemblée nationale des observations qui mettent en évidence des enjeux de développement durable associés à certains sujets de ses audits de performance et apportent des éléments de réflexion complémentaires à ses rapports.

La vérificatrice générale a aussi intensifié les travaux à portée économique de l'organisation en créant une nouvelle direction d'audit. Son empreinte la plus marquante sur le plan des ressources humaines aura été la présence d'employés du Vérificateur général à l'extérieur des bureaux de Québec et de Montréal. Environ 12 % des employés travaillent en région actuellement. Le Vérificateur général compte des employés dans 7 des 17 régions administratives de la province soit, en plus de la Capitale-Nationale (Québec) et de Montréal, dans le Centre-du-Québec (Drummondville), au Saguenay-Lac-Saint-Jean (Saguenay), en Mauricie (Trois-Rivières), en Estrie (Sherbrooke) et dans le Bas-Saint-Laurent (Rimouski).

