Bikini Village n'a pas attendu le 27 novembre pour faire profiter ses clients de réductions qui les feront vibrer!

Il est possible de profiter dès à présent de :

40% de rabais sur les maillots et accessoires à prix régulier,

50% de rabais additionnel sur les soldes,

70% de rabais sur des maillots de bain de marques sélectionnées.

L'enseigne de maillots de bain réserve d'autres surprises exceptionnelles à ses clients, à découvrir en ligne sur la page du Vendredi Fou ou en boutique.

Les marques les plus aimées en rabais

C'est le moment idéal pour magasiner ses marques préférées et faire le plein de maillots de bain et vêtements tendance à petits prix. Pour les soldes du Vendredi Fou de chez Bikini Village, de nombreuses pièces de grandes marques sont en rabais pour un temps limité :

Billabong

Guess

O'Neill

Rip Curl

Body Glove

Roxy

… et bien plus encore!

Un magasinage sécuritaire

Chez Bikini Village, la sécurité des clients et des employés est une priorité. Depuis la réouverture des boutiques, plusieurs mesures préventives respectant les normes des différentes provinces ont été mises en place afin de garantir une expérience de magasinage sécuritaire.

À propos de Bikini Village

Bikini Village est la destination incontournable des maillots de bain et vêtements tendances de grandes marques. Appartenant au groupe la Vie en Rose, la compagnie Bikini Village rayonne à travers le Canada et se distingue par ses sélections de pièces à la fine pointe de la mode et son large choix de marques. Pour découvrir l'enseigne, visitez bikinivillage.com ou les réseaux Facebook et Instagram.

