TORONTO, le 3 janv. 2024 /CNW/ - Dans sa déclaration annuelle sur le vaccin saisonnier contre la grippe pour la saison 2024-2025, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) continue de recommander le vaccin FLUZONEMD Haute Dose Quadrivalent (vaccin contre la grippe) parmi les vaccins à privilégier pour protéger les adultes de 65 ans et plus contre le virus de l'influenza.

La grippe peut entraîner une maladie légère, et peut toutefois prendre une forme sévère et être la cause d'environ 12 000 hospitalisations et 3 500 décès annuellement au Canadai. Certaines populations, notamment les jeunes enfants et les adultes de 65 ans et plus, présentent un risque plus élevé de complications graves liées à la grippeii. La vaccination est le moyen le plus efficace de prévenir la grippe et ses complicationsiii.

Delphine Lansac

Directrice générale - Vaccins, Sanofi Canada

« La recommandation de longue date relative au vaccin contre la grippe à privilégier chez les adultes de 65 ans et plus reflète la science sur laquelle repose FLUZONEMD Haute Dose Quadrivalent, et démontre notre leadership continu en matière de vaccins. Ce fut une année sans précédent, où plus de 50 % des personnes âgées qui ont reçu un vaccin antigrippal au Canada ont été immunisées avec FLUZONEMD Haute Dose Quadrivalent. »

L'engagement de Sanofi en matière de fiabilité quant à la mise au point des meilleurs vaccins et leur distribution pour protéger les Canadiens est solidement appuyé par sa démarche d'investissements en cours. En effet, l'entreprise prévoit d'investir 2 milliards de dollars canadiens entre 2018 et 2028, dont une partie comprend des investissements des gouvernements fédéral et provincial, pour construire deux usines novatrices pour la fabrication de vaccins au Campus Sanofi de Toronto.

L'une des deux usines constitue la plus grande usine de fabrication de vaccins pédiatriques et vaccins de rappel. Elle sera totalement fonctionnelle plus tard en 2024.

La deuxième usine pourra fabriquer des vaccins antigrippaux saisonniers et pandémiques, dont FLUZONEMD Haute Dose Quadrivalent. D'ici 2027, cette usine sera dotée de systèmes flexibles de remplissage et d'emballage, ce qui assurera un accès à des vaccins fabriqués au Canada et soutiendra les futurs efforts du pays en matière de préparation à une pandémie.

À propos du vaccin FLUZONEMD Haute Dose Quadrivalent

Le vaccin FLUZONEMD Haute Dose Quadrivalent est spécialement conçu pour offrir une protection aux adultes de 65 ans et plus, avec quatre fois plus de particules du principe actif que les vaccins à dose standard.

À l'heure actuelle, FLUZONEMD Haute Dose Quadrivalent est offert dans plus de 20 pays, dont les États-Unis, le Canada et l'Allemagne.

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise mondiale de santé innovante, animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Son objectif est de devenir un chef de file mondial en matière d'immunologie, et elle est déterminée à trouver des réponses pour les patients et à mettre au point les meilleurs médicaments et vaccins qui pourraient potentiellement améliorer la vie des gens.

Sanofi Canada : où l'histoire rencontre l'innovation

Lors de l'instauration du système de santé public au Canada, Sanofi a joué un rôle essentiel dans la découverte de l'insuline, ce qui a permis de transformer le diabète, autrefois synonyme de peine de mort, en maladie traitable. L'entreprise a également ouvert la voie aux efforts mondiaux visant à éradiquer avec succès la variole et la poliomyélite grâce à ses vaccins.

Une empreinte unique au Canada

Le campus de Toronto est le plus grand site de biotechnologie au Canada, où plus de 2 000 employés collaborent pour réaliser toute une gamme d'activités, allant de la production de vaccins à la recherche et au développement, en passant par la commercialisation de médicaments et de vaccins. Nous sommes le plus grand producteur de vaccins au Canada et agrandissons de manière notable notre capacité de production afin de répondre aux futurs besoins en matière de santé publique, grâce à d'importants investissements de l'entreprise et des gouvernements de l'Ontario et du Canada. Sanofi a également choisi le Canada pour y établir un centre d'excellence mondial sur l'intelligence artificielle.

