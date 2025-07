OTTAWA, ON, le 1er juill. 2025 /CNW/ - Le vice-président de la FIFA et le président de la Concacaf, Victor Montagliani, le chef de l'exploitation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, Peter Montopoli et l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État aux Sports, ont rencontré le premier ministre Mark Carney à Ottawa lundi pour lancer les célébrations de la fête du Canada. Le premier ministre a accueilli l'emblématique Trophée du Vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA™, en prévision de la coorganisation par le Canada de la Coupe du Monde de la FIFA 26™, aux côtés du Mexique et les États-Unis.