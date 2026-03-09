SAINT- LOUIS, 9 mars 2026 /CNW/ - Seeger Weiss LLP, Motley Rice LLC, Waters Kraus Paul & Siegel, Williams Hart & Boundas LLP, The Holland Law Firm, et Ketchmark & McCreight C.P. annoncent que le tribunal de circuit de la ville de Saint-Louis, État du Missouri, a accordé l'approbation préliminaire d'une proposition de règlement d'un recours collectif pouvant atteindre 7,25 milliards de dollars dans l'affaire King c. Monsanto Company. Le tribunal a approuvé de façon préliminaire le règlement et autorisé un programme d'avis complet pour informer les personnes qui peuvent faire partie de la catégorie du règlement de leurs droits et options.

La proposition de règlement résout les allégations selon lesquelles l'exposition au Roundup® et à d'autres herbicides à base de glyphosate cause un lymphome non hodgkinien (LNH), un cancer du sang qui peut prendre de 10 à 15 ans à se développer après l'exposition. Monsanto nie toutes allégations d'actes répréhensibles et de responsabilité. Le tribunal n'a tiré aucune conclusion concernant le bien-fondé des revendications.

« Cette entente est conçue pour s'assurer que les personnes qui ont reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien à la suite de leur exposition au Roundup, et celles qui pourraient développer la LNH à l'avenir, seront protégées et auront accès à une indemnisation significative sans les risques et le retard de poursuite du litige », déclare Christopher Seeger, de Seeger Weiss LLP, l'avocat des demandeurs actuels.

Eric D. Holland, de The Holland Law Firm, avocat des futurs demandeurs, fait remarquer : « Ce règlement offre une indemnisation et une certitude aux victimes et à leurs familles qui attendent depuis des années et qui sont actuellement confrontées à des risques importants qui pourraient éteindre leurs réclamations. Fait important, il bloque également l'indemnisation des victimes au cours des deux prochaines décennies ».

Qui est inclus ?

La catégorie d'établissement comprend généralement les agriculteurs, les paysagistes, les jardiniers et d'autres personnes qui ont été exposés au Roundup® ou à d'autres herbicides à base de glyphosate aux États-Unis avant le 17 février 2026. Les personnes ayant reçu un diagnostic de LNH après une exposition peuvent être admissibles aux prestations, tout comme les personnes exposées, mais qui n'ont pas encore reçu de diagnostic. Les membres de la famille et les représentants des membres du groupe décédés, mineurs ou frappés d'incapacité peuvent également être inclus.

Avantages du règlement

Les personnes admissibles ayant reçu un diagnostic de LNH peuvent recevoir de 6 000 $ à 165 000 $ ou plus, selon le type d'exposition (à la maison ou au travail), l'âge au moment du diagnostic et le type de LNH. Monsanto financera jusqu'à 7,25 milliards de dollars sur 17 à 21 ans.

Échéances importantes

Date limite d'exclusion : les personnes qui souhaitent conserver le droit de poursuivre Monsanto par elles-mêmes doivent présenter une demande d'exclusion écrite d'ici le 4 juin 2026.

les personnes qui souhaitent conserver le droit de poursuivre Monsanto par elles-mêmes doivent présenter une demande d'exclusion écrite d'ici le 4 juin 2026. Date limite pour les objections : les membres du groupe du règlement qui souhaitent s'opposer à tout aspect du règlement doivent déposer une objection écrite d'ici le 4 juin 2026.

les membres du groupe du règlement qui souhaitent s'opposer à tout aspect du règlement doivent déposer une objection écrite d'ici le 4 juin 2026. Audience d'approbation finale : le tribunal tiendra une audience le 9 juillet 2026 pour déterminer si le règlement proposé est juste, raisonnable et adéquat.

La date de l'audience et les autres délais peuvent changer sans autre avis. Les membres du groupe de règlement sont invités à consulter le site Web du règlement pour obtenir des mises à jour et pour en savoir plus sur la façon de s'opposer ou de s'exclure du groupe.

Comment obtenir plus de renseignements

Les membres du groupe de règlement peuvent consulter l'avis détaillé, l'entente de règlement et d'autres documents importants sur le site WeedKillerClass.com . Les personnes peuvent également composer le 1 888 403-8201 ou envoyer un courriel à l'adresse [email protected].

Ce communiqué de presse est un résumé. Tous les détails sur l'admissibilité, les avantages sociaux, les délais et les droits juridiques sont disponibles dans les avis approuvés par le tribunal et sur le site Web du règlement. Le règlement ne deviendra définitif que si le tribunal accorde l'approbation finale et que tout appel est réglé.

Personne-contact pour la presse :

[email protected]

